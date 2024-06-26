На Закарпатье в озере утонули двое детей: детали трагедии и фото

Поисковая операция продолжалась несколько часов

На Закарпатье в селе Новое Давыдково неподалеку от Мукачево утонуло двое детей. Трагедия случилась 25 июня, дети сами пошли купаться на озеро.

Как сообщили в ГСЧС Закарпатья, после 22 часов во вторник, жительница села Ключарки обратилась в полицию, так как ее 8-летний сын и его 9-летний товарищ днем ​​вышли из дома на прогулку и не вернулись. К поиску детей привлекли полицейских и кинологов с собаками, вскоре к ним присоединились горные спасатели и специалисты местного пожарно-спасательного подразделения ГСЧС.

Во время поисков мальчиков, их вещи обнаружили на берегу озера в селе Новое Давыдково. К операции привлекли водолазов, в 07:32 26 июня они обнаружили тело одного из детей, а через 3 минуты нашли второго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце мая в Оболонском районе Киева произошла трагедия — в озере Вербное утонул 14-летний мальчик. Подросток пришел к водоему с друзьями, они решили искупаться и в какой-то момент мальчик исчез под водой.

Также мы писали, что 9 июня, на одном из одесских пляжей нашли тело мужчины. Погибший был одет в водолазный костюм. Также на нем была водолазная маска и трубка для ныряния.