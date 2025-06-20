Вистрілив дитині прямо в лоб. Військовий в Кривому Розі палив по дитмайданчику (фото)

Йому загрожує до 7 років ув'язнення

У Кривому Розі військовий стріляв у дитину на дитмайданчику. Металева куля прилетіла хлопчику у голову. Чоловіка вже затримали.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на слова речника територіального управління Держбюро розслідувань Олександра Білки. Зазначається, що інцидент стався у четвер, 19 червня, ввечері.

"Військовий стріляв у дитину на Інгульці. 10-річний хлопчик грав на дитмайданчику. Металева кулька прилетіла йому у лоба. Це сталося вчора", — йдеться у повідомленні.

Фото хлопчика, в якого стріляли в Кривому Розі

Відомо, що чоловік, який вистрілив у дитину, стояв на балконі напроти дитмайданчика. Військовий чотири рази вистрілив з пневматичного пістолета. Також відомо, що чоловік військовослужбовиць, який наразі у відпустці. Він стріляв у дитину з пневматичної зброї металевими кулями.

На фото видно, що дитина отримала чималі поранення, адже куля потрапила прямо в лоб. Наразі поліція та правоохоронці офіційно не коментували інцидент, однак відомо, що розслідування проводить Державне бюро розслідувань (ДБР). Воно відкрило провадження щодо хуліганства із застосуванням зброї. Це загрожує чоловіку до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, що на Львівщині підліток влаштував стрілянину у школі. Поліція вже розшукала стрілка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік у формі влаштував стрілянину біля харківського дитмайданчика.