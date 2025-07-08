Вистрілив у чоловіка посеред Києва. Усі подробиці жорстокого вбивства у Деснянському районі (фото) - оновлюється

Інцидент стався зранку

У вівторок, 8 липня, в Києві у Деснянському районі вранці сталося стрілянина. Невідомий чоловік застрелив іншого громадянина, що був в авто.

Про це повідомляє поліція столиці. Зазначається, що наразі на місці злочину працюють правоохоронці.

UPD: Поліція встановила особу загиблого громадянина – це 48-річний місцевий мешканець. Оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи тривають. За скоєння умисного вбивства передбачене покарання — до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляє Київ24, в Деснянському районі застрелили власника шиномонтажу. За словами знайомих, чоловік був добрим та чуйним. Він навіть допоміг одному з товаришів оплатити операцію доньки.

За даними слідства, близько 7 ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Деснянському районі. Однак нападник втік з місця злочину, його розшукують.

У Києві невідомий затрелив чоловіка

"Попередньо, правоохоронці з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий і вистрелив зі зброї, після чого втік. Від зазнаного вогнепального поранення потерпілий загинув", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

За фактом злочину вже розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство, вона передбачає покарання — до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Поліція вживає заходів зі встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, нещодавно невідомий на велосипеді вистрелив із пневматичного пістолета по машині керівниці інструкторського відділу в фонді "Повернись живим". В автокріслі транспорту перебував її син.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Хмельниччині помічник машиніста поїзда стріляв у дитину з пістолета.