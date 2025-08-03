В Харкові серед дня стріляли в чоловіка з протезом (відео 18+)

За даними пабліків, постраждалий у лікарні

Невідомий стріляв у Харкові у ветерана ЗСУ з протезом. Подія сталася в неділю, 3 серпня, в Індустріальному районі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там опублікували відео.

UPD. У Харківській області затримали чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ. Про це повідомили в пресслужбі регіону. Під час конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет, вистрілив впритул у 22-річного ветерана ЗСУ, а потім побив його.

Поліція оперативно затримала нападника — ним виявився місцевий житель 1981 року народження. Він затриманий згідно зі ст. 208 КПК України. Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство із застосуванням зброї). Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Що відомо про стрілянину

На кадрах помітно, як в одному з дворів стоять чоловіки. Один з них впритул стріляє іншому. Постраждалий був у протезі.

Чоловік у якого стріляли впав, після чого нападник накинувся на нього з кулаками. Його не зупинили крики перехожих.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що подія сталась у дворі на Грицевця.

"Одного відвезла швидка, другий, який стріляв, втік. Копи на місці. Стріляли з травматичної зброї. Поки що це всі подробиці", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що травматична зброя може становити серйозну небезпеку, незважаючи на те, що вона призначена як менш летальна альтернатива бойовій зброї. При пострілі з близької відстані вона здатна завдати значних фізичних ушкоджень, включаючи переломи кісток, травми внутрішніх органів та особливо небезпечні поранення очей, які можуть призвести до повної втрати зору.

Раніше "Телеграф" писав, що розбійник, який замучив подружжя пенсіонерів заради грошей, застрелився на очах у поліції.