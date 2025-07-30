Пограбував та закатував пенсіонерів: в Україні шукають небезпечного злочинця (фото)

Рецидивіст зі спільником, теж раніше судимим, вбили двох пенсіонерів

В Черкаській області двоє зловмисників пограбували та закатували подружжя пенсіонерів, вимагаючи в них майже півмільйона гривень. Одного з нападників-рецидивістів правоохоронці вже схопили, а ось другому поки що вдається переховуватися від правосуддя.

Про це написав заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов, приклавши фото затриманого. За його словами, двоє рецидивістів скоїли розбійний напад на подружжя пенсіонерів, у яких планували відібрати гроші. Чоловіка та жінку замучили до смерті, жінку ще й викрали.

"Зі спільником вдерся до оселі пенсіонерів, яких замучив до смерті. Жінку, яка бачила обличчя нападника, вивезли в поле, дорогою душили. Пенсіонерка померла від травм голови та удушення. Її чоловіка залишили вмирати у будинку. Оперативники карного розшуку затримали цього нелюда та вже вдруге обірвали його злочинний шлях. Скільки б ще він міг вчинити нападів, пограбувати й вбити людей — невідомо. Але завдяки поліцейським нападник вже у СІЗО. Чи надовго – залежить від рішення суду. Сподіваюсь, цього разу кат отримає довічне".

Видання ТСН із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах написало, що злочин стався у селі Турія Кіровоградської області. Розшукуваний — 64-річний рецидивіст Петро Чекин. Він та його спільник через третіх осіб дізналися, що у подружжя пенсіонерів є заощадження в сумі понад 400 тисяч гривень в еквіваленті. В одну з ночей Чекин та його спільник проникли до помешкання, де жили пенсіонери, та почали катувати їх, вимагаючи видати гроші.

Проте під час катувань з обличчя одного з нападників впала маска, що побачила жінка. Через це вони вивезли жінку в інше місце на території Кіровоградської області, щоб нікому було розповісти правоохоронцям подробиці нападу, а вже там вбили. Чоловік вбитої внаслідок травм помер у будинку. Поліція вже випустила орієнтування на Чекина.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва 10 липня було вбито працівника Служби безпеки України (СБУ), полковника Івана Воронича. У нього вистрілили п’ять разів. Також раніше "Телеграф" розповідав, нещодавно військовий в Кривому Розі палив по дитмайданчику. Він вистрілив дитині прямо в лоб.