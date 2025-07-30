Розбійник, який замучив подружжя пенсіонерів заради грошей, застрелився на очах у поліції (фото)

Обидва нападники вже були судимі за тяжкі злочини

Чоловік, який перебував у розшуку за підозрою у подвійному вбивстві на Черкащині, застрелився під час перемовин з поліцією на Вінниччині. Разом зі спільником вони вдерлися до оселі пенсіонерів, яких замучили до смерті заради грошей.

Як повідомили у поліції Черкащини, 30 липня вранці зловмисник сам зателефонував на 102 та повідомив, що перебуває одному з населених пунктів Хмільницького району Вінницької області й очікує екіпаж поліції. Він додав, що має при собі гранати та автоматичну зброю.

"У ході складної поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство", — зазначили у поліції.

Заступник начальника Нацполіції України Андрій Нєбитов опублікував фото 63-річного підозрюваного, що застрелився. Його спільника затримали раніше.

Зловмисник був зі зброєю

Чоловік застрелився на очах у поліцейських

Він мав при собі також гранату

В Кіровоградській області працівники агрофірми виявили серед кукурудзяного поля тіло жінки зі слідами насильницької смерті та мотузкою на шиї. Поліції, що прибула на місце, вони розповіли, що бачили білий автомобіль, який рухався полем.

Над розкриттям злочину працював весь особовий склад Головного управління Національної поліції та Національної гвардії України Кіровоградщини. Поліцейські встановили, що 60-річний вінничанин та 63-річний мешканець Вінницької області, раніше судимі за тяжкі злочини, вирішили скоїти розбійний напад.

Вони приїхали на Кіровоградщину та в масках увірвалися до будинку мешканців одного із сіл Смілянського району — 65-річного чоловіка та його 67-річної дружини. Спочатку вони побили чоловіка, а потім і жінку. Через побої подружжя розповіло, де вони зберігають гроші та золоті вироби.

Проте в одного з нападників спала маска та відкрилося обличчя. Чоловіка залишили помирати вдома, а жінку, яка побачила обличчя кривдника, вивезли в поле. Дорогою її били та душили. Вона померла від травм голови та удушення, тіло злочинці викинули у поле.

Невдовзі затримали 60-річного жителя Вінниці, який був за кермом. Раніше він вже відбував покарання за подібний злочин. Він зізнався у вчиненому, проте заявив, що у смерті пенсіонерів винний його спільник. Зловмиснику загрожує до 15 років або довічно. Його спільник сам вбив себе, таким чином "звільнившись" від покарання.

Затримання одного зі спільників

Раніше "Телеграф" розповідав, що 8 липня, в Києві у Деснянському районі сталася стрілянина. Невідомий чоловік застрелив іншого громадянина, що був в авто.