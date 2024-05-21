Пішов гуляти з друзями і не повернувся: у Києві в озері втопився підліток (фото)

Причини та обставини події встановлюються

В Оболонському районі Києва сталася трагедія — в озері Вербне потонув 14-річний хлопчик. Підліток прийшов до водойми з друзями і в якийсь момент зник під водою.

Рятувальники оперативно прибули на виклик, але, на жаль, врятувати хлопчика не вдалось. Про це розповіли на офіційній сторінці "Київської служби порятунку" (КАРС).

Відомо, що 14-річний підліток прийшов на озеро Вербне разом із компанією друзів. Хлопці вирішили скупатися і полізли у воду. Під час ігор хлопчик раптово втік під водою і більше не виринув.

На місце події очевидці викликали рятувальників, котрі оперативно виїхали на виклик. На жаль, підліток потонув і водолазам залишилося лише відшукати та дістати тіло хлопця на берег.

Водолази оперативно прибули на виклик

Тіло підлітка дістали із води

"Друзі загиблої дитини, які разом бавилися на озері, зокрема, і в воді, сподівалися на диво, але дива, на жаль, не сталося", — резюмували рятувальники.

Причини та обставини трагедії належить встановити правоохоронцям. За цим фактом буде проведено розслідування.

Трагедія сталася на озері Вербне

Рятувальники закликали дорослих стежити за своїми дітьми та нагадали, що у столиці не планують відкриття пляжного сезону, враховуючи дію воєнного стану.

Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів під час повітряної тривоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік склав шини перед дверима та підпалив квартиру. На місце події прибули всі екстрені служби столиці, а правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу палія — зловмисника було затримано.