У Києві двоє людей потонуло в озері: що відомо (відео)

Свідки розповідають, що чоловіки були у нетверезому стані

В одному з озер Голосіївського району Києва потонуло двоє людей. Тіло однієї людини рятувальники дістали з води.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наголошується, що інцидент стався в мікрорайоні Теремки.

Станом на 16:24 тіло другого потопельника було ще у воді. Водолази піднімали його на поверхню.

"Очевидці повідомляють, що вони були п’яні", — зазначається у повідомленні.

Офіційної інформації про інцидент від поліції Києва не надходило. Нічого не повідомляє і Головне управління ДСНС України у Києві.

Тим часом рятувальники нагадали, що вода є місцем підвищеної небезпеки. Для безпечного відпочинку слід дотримуватися кількох простих правил.

По-перше, під час відпочинку на природі не варто вживати спиртних напоїв. Алкоголь знижує координацію рухів та здатність швидко реагувати на небезпеку.

Також потрібно ретельно стежити за дітьми. Це може запобігти неприємним ситуаціям.

Купатися необхідно лише у дозволених та обладнаних місцях. Такі місця мають рятувальні пости та спеціальні позначки. Також не слід запливати за обмежувальні знаки.

Нещодавно два трупи знайшли також у Солом’янському районі столиці. Також утопленика знайшли у Дарницькому районі Києва.