На Закарпатті в озері потонули двоє дітей: деталі трагедії та фото

Пошукова операція тривала кілька годин

На Закарпатті в селі Нове Давидкове неподалік Мукачева потонуло двоє дітей. Трагедія сталась 25 червня, діти самі пішли купатися на озеро.

Як повідомили у ДСНС Закарпаття, після 22 години у вівторок, мешканка села Ключарки звернулася до поліції, оскільки її 8-річний син та його 9-річний товариш вдень вишли з дому на прогулянку і не повернулися. До пошуку дітей залучили поліцейських та кінологів із собаками, незабаром до них приєдналися гірські рятувальники та спеціалісти місцевого пожежно-рятувального підрозділу ДСНС.

Під час пошуків хлопчиків їхні речі виявили на березі озера в селі Нове Давидкове. До операції залучили водолазів, о 07:32 26 червня вони виявили тіло одного з дітей, а за 3 хвилини знайшли другого.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці травня в Оболонському районі Києва сталася трагедія — в озері Вербне потонув 14-річний хлопчик. Підліток прийшов до водойми з друзями, вони вирішили скупатися і в якийсь момент хлопчик зник під водою.

Також ми писали, що 9 червня на одному з одеських пляжів знайшли тіло чоловіка. Загиблий був одягнений у водолазний костюм. Також на ньому була водолазна маска та трубка для пірнання.