У Києві на одному з озер потонув підліток: подробиці трагедії (відео 18+)

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці

У Києві із озера на Троєщині дістали тіло підлітка. За попередніми даними, хлопець прийшов відпочивати на водоймище з компанією друзів.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Причини та обставини події належить встановити правоохоронцям.

Так, в одній із водойм на Троєщині потонув підліток. На місце події очевидці викликали медиків, правоохоронців та рятувальників. На жаль, хлопця врятувати не вдалося, і його бездиханне тіло доставили на берег.

За попередніми даними, хлопцеві було близько 15 років.

Утопленця передали слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин трагедії. Причини того, що сталося, також встановлюються.

Як уникнути трагедії на воді

Перше, що треба зробити перед тим, як зайти у воду, це переконатися, що там немає каменів, уламків, будівельних конструкцій, сміття та водоростей. Також рятувальники радять по можливості вибирати для купання місце віддалене від маршруту руху плавзасобів і купатися там, де є рятувальні служби.

Ще одне важливе правило, яке часто ігнорують, — до температури води потрібно адаптуватися. Зайшовши у воду, заждіть, поки тіло звикне і не поспішайте, відразу пірнаючи.

Купатися, за словами рятувальників, краще зранку чи ввечері, коли сонце гріє, але нема небезпеки перегріву. Плавати при цьому бажано не більше 20 хв, щоб уникнути переохолодження тіла. Це одна з головних причин трагічних випадків: можуть виникнути судоми, людина може знепритомніти і потонути.

Чого не можна робити на воді:

ніколи не купайтеся після вживання алкоголю;

не лізьте у воду в незнайомому вам місці;

не купайтеся і не пірнайте у заборонених місцях;

не плавайте поодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;

не втрачайте з виду тих, з ким пішли відпочивати на воді;

якщо не вмієте плавати — не заходьте у воду вище за пояс;

під час катання на човні не пересідайте з місця на місце: він може перевернутися;

утримуйтесь від далеких запливів, не запливайте за попереджувальні знаки;

не пірнайте у воду з дамб, пристаней, катерів, човнів, мостів та споруд, непристосованих для цього, а також там, де невідома глибина та стан дна;

ніколи не підпливайте близько до судів, що рухаються;

не плавайте на дошках, колодах, лежаках, надувних матрацах, автомобільних камерах їх може віднести течією;

не пірнайте на мілководді: у разі падіння можна травмувати шийний відділ хребта і пошкодити спинний мозок.

Нагадаємо, що в Києві рятувальники дістали труп із озера. Сумна подія сталася у Солом’янському районі. Відпочиваючі помітили у воді тіло людини на Совських ставках і одразу викликали рятувальників.

Водолази знайшли утопленика на відстані 20 метрів від берега водоймища, тіло знаходилося на поверхні води. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлене на берег та передано медикам.

Цього дня трапився ще один трагічний випадок на воді. Рятувальники виявили тіло жінки в озері Алмазне на Троєщині. Потопельниця знаходилася за 3 метри від берега. За допомогою спеціального обладнання рятувальники транспортували тіло до берега.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зі скляного мосту зістрибнув молодий хлопець. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм він помер на місці події.