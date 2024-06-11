У Києві на озерах знайшли трупи потопельників: деталі інцидентів, фото
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Тіла знаходилися на поверхні води
У вівторок, 11 червня, у Києві рятувальники дістали труп з озера. Сумна подія трапилася у Солом'янському районі.
Про це повідомляє пресслужба Головне управління ДСНС України у Києві. За словами надзвичайників, о 10:24 до них надійшло повідомлення про те, що на Совських ставках у воді помітили тіло людини.
Водолази знайшли потопельника на відстані 20 метрів від берега водойми, тіло знаходилося на поверхні води.
"За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано службі "102", — йдеться у повідомленні.
Цього ж дня стався ще один трагічний випадок на воді. Рятувальники виявили тіло жінки в озері Алмазне на Троєщині. Потопельниця знаходилася на відстані 3 метрів від берега. За допомогою спеціального обладнання рятувальники транспортували тіло до берега.
Наразі обставини подій встановлюють правоохоронці.
Нагадуємо про правила безпеки на воді:
- не купайтеся в невідомих водоймах, де можуть бути небезпечні течії, ями або сторонні предмети;
- не пірнайте у невідомих місцях;
- не варто переоцінювати власні сили — не запливайте далеко від берега;
- бажано не вживати алкогольні напої перед купанням, бо він притупляє почуття небезпеки й може призвести до трагічних наслідків;
- не залишайте дітей без нагляду біля води.
У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101 або (044) 430-37-13 (Київська служба порятунку КАРС).
Раніше "Телеграф" писав, що днями у Києві з вікна 8-го поверху випала дитина. Однорічна дівчинка померла у кареті швидкої допомоги.