На Закарпатті п'яний водій відкрив вогонь по поліцейським: є поранений (фото)

Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі

У Закарпатській області поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Інцидент стався у Мукачівському район.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпатської області. Зазначається, що 15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їхній екіпаж у селищі Кольчино.

Правоохоронці зупинили автомобіль Seat Ibiza за порушення правил дорожнього руху. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.

Поліцейські під час спілкування з водієм помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Зазначається, що на законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. Потім чоловік через вікно автівки здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції. Внаслідок цього він поранив одного з інспекторів.

У поліції повідомили, що чоловіка затримали на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Життю та здоровʼю поліцейського нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу.

Слідчі з місця злочину вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої фігурант стріляв у правоохоронців. Працівники поліції встановлюють походження зброї.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, у Дніпрі в лікарні помер чоловік, якого підстрелив 17-річний підліток. Він вистрелив 39-річному сусіду в голову з пневматичної гвинтівки.