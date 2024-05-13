Гідрокостюм не допоміг: з Тиси витягли нового потопельника, який він за рахунком (відео)

Чоловік розплатився життям за спробу незаконно перетнути кордон

Нещодавно Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомляла, що у Тисі потонули 28 чоловіків з початку повномасштабної війни, а тепер стало відомо про 29-у жертву. Нею став 42-річний мешканець Закарпаття.

Прикордонники помітили, що тіло чоловіка у гідрокостюмі несе течією поблизу кордону з Угорщиною. Потопельника витягли на берег і повідомили у поліцію про трагічний інцидент, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі, яке несло течією. Його витягли на берег і викликали поліцію. Встановлено, що загиблий ― 42-річний мешканець Закарпаття. Це вже 29-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою", ― пише пресслужба.

З Тиси витягли тіло потопельника: фото і відео

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що всього у Тисі з початку великої війни потонули 28 чоловіків. Це громадяни мобілізаційного віку. Вони намагались незаконно перетнути кордон в Угорщину чи Румунію. Таким чином чоловіки хотіли ухилитись від мобілізації.

Ще семеро загинули поблизу річки. Їхні тіла були знайдені неподалік. Тиса є гірською річкою, поруч ― важкодоступна гірська місцевість, яку не кожен зможе подолати, навіть маючи хорошу фізичну підготовку.

Раніше "Телеграф" писав, чим небезпечна річка Тиса. Експерти пояснили, чому чоловіки гинуть у водоймі. Справа не лише у холодній воді.