На Закарпатье пьяный водитель открыл огонь по полицейским: есть раненый (фото)

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы

В Закарпатской области полицейские задержали мужчину, стрелявшего в правоохранителей. Инцидент произошел в Мукачевском районе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области. Отмечается, что 15 мая в 23.51 инспектор сектора реагирования патрульной полиции сообщил в дежурную часть о нападении на их экипаж в поселке Кольчино.

Правоохранители остановили автомобиль Seat Ibiza за нарушение ПДД. За рулем транспортного средства находился 29-летний мукачевец, ранее уже неоднократно привлекавшийся к админответственности за управление в состоянии опьянения.

Полицейские во время общения с водителем заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. На законные требования правоохранителей нарушитель не реагировал и закрылся в транспортном средстве. Затем мужчина через окно автомобиля произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции. В результате он ранил одного из инспекторов.

В полиции сообщили, что мужчину задержали на месте происшествия. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, медики оказали ему необходимую помощь.

Следователи с места преступления изъяли пакет с каннабисом и травматическое оружие, из которого фигурант стрелял в правоохранителей. Сотрудники полиции устанавливают происхождение оружия.

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Днепре в больнице скончался мужчина, которого подстрелил 17-летний подросток. Он выстрелил 39-летнему соседу в голову из пневматической винтовки.