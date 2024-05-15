На злочин підбив тато? У Дніпрі підліток прострілив голову сусідові (фото)

Підозрюваного вже затримано

У Дніпрі неповнолітній хлопець вистрілив у голову своєму сусідові. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області. За даними поліцейських, інцидент стався 11 травня на одній із вулиць обласного центру. Встановлено, що між 39-річним чоловіком та підлітком виникла словесна суперечка, під час якої юнак взяв до рук пневматичну гвинтівку та вистрілив у бік потерпілого. З вогнепальним пораненням чоловіка було госпіталізовано до лікарні. Юного правопорушника затримали правоохоронці, які прибули на місце подій. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство. За цією статтею йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Зброя злочину — пневматична гвинтівка, вилучена з місця події.

За даними місцевих пабліків, у 39-річного чоловіка проникаюче осколкове черепно-мозкове поранення, поки він перебуває в реанімації, за його життя борються лікарі. А тим часом підозрюваного нібито відпустили під нічний домашній арешт. Також мережею гуляє непідтверджена інформація про те, що на злочин хлопця підбив власний батько. Нібито той кричав "стріляй, сину, це тобі подарунок на день народження".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі дружина жорстоко вбила чоловіка.