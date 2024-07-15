У Києві Toyota влетіла в сміттєвоз: авто залишилося без "передка" (фото)

Автівка розбита вщент

У Києві на Оболоні сталася аварія за участю легкового автомобіля Toyota та сміттєвоза. Внаслідок зіткнення, стався витік пального.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві. Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Володимира Івасюка.

За словами рятувальників, у неділю, 14 липня, близько о 23:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення про аварію. Надзвичайники кинулися на допомогу.

Так, через зіткнення авто Toyota та сміттєвоза, витекло пальне на проїжджу частину.

"Рятувальники надали допомогу по змиттю пального з проїжджої частини дороги", — йдеться у повідомленні.

Медичні працівники, які прибули на місце події раніше за надзвичайників, надали першу медичну допомогу учасникам ДТП.

Причини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

ДТП на Івасюка

На фото аварії видно, що Toyota має серйозні пошкодження. У автівки вщент розбита передня частина.

На щастя, обійшлося без жертв.

Внаслідок аварії стався витік пального

Нагадуємо, днями на Київщині 18-річний хлопець збив неповнолітню дівчинку. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Германівка Обухівського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що юний водій авто марки "Москвич", рухаючись на нерегульованому перехресті, здійснюючи маневр лівого повороту, не обрав безпечну швидкість руху, втратив керованість. Внаслідок чого автомобіль перекинуло.

В цей час узбіччям йшла 15-річна дівчина. Автівка травмувала неповнолітню.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Києві сталася масштабна аварія на мосту Патона. Зіткнулися відразу 5 автомобілів.