На Київщині п'яний юнак перекинув авто і збив неповнолітню дівчину: подробиці ДТП (фото)

Молодий водій на високій швидкості не увійшов у поворот

На Київщині 18-річний хлопець збив неповнолітню дівчинку. Дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Германівка Обухівського району.

Про це повідомляє поліція Київської області. Подія трапилася 11 липня на одній із вулиць населеного пункту.

Попередньо правоохоронці встановили, що юний водій авто марки "Москвич", рухаючись на нерегульованому перехресті, здійснюючи маневр лівого повороту, не обрав безпечну швидкість руху, втратив керованість. Внаслідок чого автомобіль перекинуло.

В цей час узбіччям йшла 15-річна дівчина. Автівка травмувала неповнолітню.

"В результаті ДТП неповнолітня отримала численні травми та була госпіталізована до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Нетверезий хлопець не втримав керма та перекинув авто

Співробітники поліції з'ясували, що 18-річний водій був напідпитку. Рівнем алкоголю в його крові склав 1,5 проміле.

На місці аварії

Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.

Нагадуємо, днями на Софіївській Борщагівці сталася моторошна ДТП — авто врізалося у відбійник, і той пройшов наскрізь. Дивом обійшлося без постраждалих.

Аварія сталася на повороті до "Столичного ринку" поряд з автозаправкою Shell уночі 6 липня. На кадрах, які публікують із місця ДТП, видно, що відбійник увійшов під капот автомобіля марки Honda на чернігівських номерах, пройшов через салон між водійським та пасажирським сидіннями, і вийшов через заднє скло.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Києві сталася масштабна аварія на мосту Патона. Зіткнулися відразу 5 автомобілів.