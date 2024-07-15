В Киеве Toyota влетела в мусоровоз: авто осталось без "передка" (фото)

Автомобиль разбит вдребезги

В Киеве на Оболони произошла авария с участием легкового автомобиля Toyota и мусоровоза. В результате столкновения произошла утечка горючего.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Владимира Ивасюка.

По словам спасателей, в воскресенье, 14 июля, около 23:47 в Службу спасения поступило сообщение об аварии. Чрезвычайники бросились на помощь.

Так, из-за столкновения авто Toyota и мусоровоза, вытекло горючее на проезжую часть.

"Спасатели оказали помощь по смытию горючего с проезжей части дороги", — говорится в сообщении.

Медицинские работники, прибывшие на место происшествия раньше чрезвычайников, оказали первую медицинскую помощь участникам ДТП.

Причины ДТП устанавливают правоохранители.

ДТП на Ивасюка

На фото аварии видно, что у Toyota есть серьезные повреждения. У автомобиля вдребезги разбита передняя часть.

К счастью, обошлось без жертв.

В результате аварии произошла утечка горючего

Напоминаем, на днях в Киевской области 18-летний парень сбил несовершеннолетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Германовка Обуховского района.

Предварительно правоохранители установили, что юный водитель авто марки "Москвич", двигаясь на нерегулируемом перекрестке, совершая манёвр левого поворота, не выбрал безопасную скорость движения, потерял управляемость. В результате чего автомобиль перевернуло.

В это время по обочине шла 15-летняя девушка. Автомобиль травмировал несовершеннолетнюю.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве произошла масштабная авария на мосту Патона. Столкнулись сразу 5 автомобилей.