В Киеве Toyota влетела в мусоровоз: авто осталось без "передка" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Автомобиль разбит вдребезги
В Киеве на Оболони произошла авария с участием легкового автомобиля Toyota и мусоровоза. В результате столкновения произошла утечка горючего.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Владимира Ивасюка.
По словам спасателей, в воскресенье, 14 июля, около 23:47 в Службу спасения поступило сообщение об аварии. Чрезвычайники бросились на помощь.
Так, из-за столкновения авто Toyota и мусоровоза, вытекло горючее на проезжую часть.
"Спасатели оказали помощь по смытию горючего с проезжей части дороги", — говорится в сообщении.
Медицинские работники, прибывшие на место происшествия раньше чрезвычайников, оказали первую медицинскую помощь участникам ДТП.
Причины ДТП устанавливают правоохранители.
На фото аварии видно, что у Toyota есть серьезные повреждения. У автомобиля вдребезги разбита передняя часть.
К счастью, обошлось без жертв.
Напоминаем, на днях в Киевской области 18-летний парень сбил несовершеннолетнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Германовка Обуховского района.
Предварительно правоохранители установили, что юный водитель авто марки "Москвич", двигаясь на нерегулируемом перекрестке, совершая манёвр левого поворота, не выбрал безопасную скорость движения, потерял управляемость. В результате чего автомобиль перевернуло.
В это время по обочине шла 15-летняя девушка. Автомобиль травмировал несовершеннолетнюю.
Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве произошла масштабная авария на мосту Патона. Столкнулись сразу 5 автомобилей.