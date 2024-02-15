Що робити, якщо раптом тріснуло дзеркало: інструкція з порятунку від біди

Не хвилюйтеся, є способи, як зменшити ризик негативного впливу

З дзеркалами пов'язано багато прикмет і забобонів. І тріснуте дзеркало — одне з найгірших знамень. Вважається, що воно може принести лихо, невдачі, сварки та навіть біди.

Що ж робити, якщо дзеркало раптом тріснуло?

Перш за все:

Не панікуйте! Пам'ятайте, що тріснуте дзеркало — це не вирок, а лише попередження.

Пам'ятайте, що тріснуте дзеркало — це не вирок, а лише попередження. Захистіть себе. Одягніть щільні рукавички, щоб не порізатися об осколки.

Одягніть щільні рукавички, щоб не порізатися об осколки. Обережно зніміть тріснуте дзеркало зі стіни та загорніть його в щільну тканину або товстий папір.

та загорніть його в щільну тканину або товстий папір. Винесіть дзеркало з дому та викиньте його у сміттєвий бак. Не викидайте тріснуте дзеркало у домашнє сміттєве відро!

та викиньте його у сміттєвий бак. Не викидайте тріснуте дзеркало у домашнє сміттєве відро! Ретельно приберіть місце, де висіло дзеркало. Зберіть всі осколки, навіть найдрібніші, та протріть місце вологою ганчіркою.

Щоб нейтралізувати негативну енергію:

Запаліть свічку біля місця, де висіло дзеркало, та дайте їй догоріти до кінця.

біля місця, де висіло дзеркало, та дайте їй догоріти до кінця. Прочитайте молитву або заговору від пристріту.

або заговору від пристріту. Оббризкайте місце святою водою.

святою водою. Поставте на місце тріснутого дзеркала нове.

Пам'ятайте:

Не можна дивитися в тріснуте дзеркало! Вважається, що це може призвести до проблем зі здоров'ям, невдач у особистому житті.

Не можна зберігати тріснуте дзеркало вдома! Його потрібно негайно викинути.

Не можна дарувати або продавати тріснуте дзеркало!

Звичайно, не всі вірять у прикмети. Зберігайте спокій, будьте уважні до себе та своїх близьких, і ніякі біди вам не страшні!

Раніше "Телеграф" розповідав, чому і які продукти не можна викидати на смітник. А також, як вбивство павуків може негативно вплинути на вашу удачу.