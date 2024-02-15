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Що робити, якщо раптом тріснуло дзеркало: інструкція з порятунку від біди

Автор
Анастасія Джабер Анастасія Джабер
Дата публікації
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Автор
7 років невдач? (фото створене з допомогою ШІ) Новина оновлена 15 лютого 2024, 17:29
7 років невдач? (фото створене з допомогою ШІ). Фото Телеграф

Не хвилюйтеся, є способи, як зменшити ризик негативного впливу

З дзеркалами пов'язано багато прикмет і забобонів. І тріснуте дзеркало — одне з найгірших знамень. Вважається, що воно може принести лихо, невдачі, сварки та навіть біди.

Що ж робити, якщо дзеркало раптом тріснуло?

Перш за все:

  • Не панікуйте! Пам'ятайте, що тріснуте дзеркало — це не вирок, а лише попередження.
  • Захистіть себе. Одягніть щільні рукавички, щоб не порізатися об осколки.
  • Обережно зніміть тріснуте дзеркало зі стіни та загорніть його в щільну тканину або товстий папір.
  • Винесіть дзеркало з дому та викиньте його у сміттєвий бак. Не викидайте тріснуте дзеркало у домашнє сміттєве відро!
  • Ретельно приберіть місце, де висіло дзеркало. Зберіть всі осколки, навіть найдрібніші, та протріть місце вологою ганчіркою.

Щоб нейтралізувати негативну енергію:

  • Запаліть свічку біля місця, де висіло дзеркало, та дайте їй догоріти до кінця.
  • Прочитайте молитву або заговору від пристріту.
  • Оббризкайте місце святою водою.
  • Поставте на місце тріснутого дзеркала нове.

Пам'ятайте:

  • Не можна дивитися в тріснуте дзеркало! Вважається, що це може призвести до проблем зі здоров'ям, невдач у особистому житті.
  • Не можна зберігати тріснуте дзеркало вдома! Його потрібно негайно викинути.
  • Не можна дарувати або продавати тріснуте дзеркало!

Звичайно, не всі вірять у прикмети. Зберігайте спокій, будьте уважні до себе та своїх близьких, і ніякі біди вам не страшні!

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Теги:
#Забобони #Прикмети #Езотерика #Дзеркало #езотерика-Телеграф