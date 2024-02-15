Що робити, якщо раптом тріснуло дзеркало: інструкція з порятунку від біди
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Не хвилюйтеся, є способи, як зменшити ризик негативного впливу
З дзеркалами пов'язано багато прикмет і забобонів. І тріснуте дзеркало — одне з найгірших знамень. Вважається, що воно може принести лихо, невдачі, сварки та навіть біди.
Що ж робити, якщо дзеркало раптом тріснуло?
Перш за все:
- Не панікуйте! Пам'ятайте, що тріснуте дзеркало — це не вирок, а лише попередження.
- Захистіть себе. Одягніть щільні рукавички, щоб не порізатися об осколки.
- Обережно зніміть тріснуте дзеркало зі стіни та загорніть його в щільну тканину або товстий папір.
- Винесіть дзеркало з дому та викиньте його у сміттєвий бак. Не викидайте тріснуте дзеркало у домашнє сміттєве відро!
- Ретельно приберіть місце, де висіло дзеркало. Зберіть всі осколки, навіть найдрібніші, та протріть місце вологою ганчіркою.
Щоб нейтралізувати негативну енергію:
- Запаліть свічку біля місця, де висіло дзеркало, та дайте їй догоріти до кінця.
- Прочитайте молитву або заговору від пристріту.
- Оббризкайте місце святою водою.
- Поставте на місце тріснутого дзеркала нове.
Пам'ятайте:
- Не можна дивитися в тріснуте дзеркало! Вважається, що це може призвести до проблем зі здоров'ям, невдач у особистому житті.
- Не можна зберігати тріснуте дзеркало вдома! Його потрібно негайно викинути.
- Не можна дарувати або продавати тріснуте дзеркало!
Звичайно, не всі вірять у прикмети. Зберігайте спокій, будьте уважні до себе та своїх близьких, і ніякі біди вам не страшні!
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