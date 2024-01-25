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Чого чекати, якщо розбили дзеркало: значення прикмети

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Розбите дзеркало не завжди символізує біду (зображення створено за допомогою ШІ)
Розбите дзеркало не завжди символізує біду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чого чекати, якщо розбив дзеркало.

Дзеркало — це не просто предмет побуту, який відображає наше відображення. Воно також є потужним магічним інструментом, який може використовуватися для різних цілей, як добрих, так і злих.

Згідно з народними повір'ями, розбите дзеркало приносить нещастя. Це пов'язано з тим, що дзеркало є порталом в інші світи, і його розбиття може призвести до проникнення негативної енергії в наш світ. Про це пише Главред.

Скільки ж нещасть принесе розбите дзеркало? За однією з найпопулярніших прикмет, розбите дзеркало обіцяє сім років нещасть. Ця прикмета пов'язана з тим, що в стародавні часи люди вірили, що кожна людина має сім душ. Якщо одна з душ потрапляє в інший світ, то це може спричинити нещастя для решти шести душ.

Однак, не всі прикмети про розбите дзеркало є такими песимістичними. Наприклад, існує прикмета, яка свідчить, що розбите дзеркало обіцяє швидке весілля. Це пов'язано з тим, що дзеркало є символом душі, а її розбиття може означати, що душа людини готова до нового життя.

Є також прикмета, яка свідчить, що розбите дзеркало обіцяє народження дитини. Це пов'язано з тим, що дзеркало є символом родючості.

Отже, що обіцяє розбите дзеркало? Це залежить від того, як ви інтерпретуєте цю прикмету. Якщо ви вірите в негативні прикмети, то розбите дзеркало може принести вам сім років нещасть. Однак, якщо ви вірите в позитивні прикмети, то розбите дзеркало може обіцяти вам швидке весілля або народження дитини.

Як нейтралізувати негативний вплив розбитого дзеркала

Якщо ви все ж таки розбили дзеркало, то існує кілька способів нейтралізувати негативний вплив цієї прикмети.

Ось кілька порад:

  • Не збирайте уламки дзеркала голими руками. Використовуйте рукавички або паперовий пакет.
  • Не дивіться в уламки дзеркала.
  • Покладіть уламки дзеркала в чорний мішок і закопайте їх у землю.
  • Зробіть пожертву богам або духам.

Також можна провести спеціальний ритуал, який допоможе вам захистити себе від негативного впливу розбитого дзеркала.

Ось один із таких ритуалів:

  • Візьміть три свічки і поставте їх у формі трикутника.
  • Запаліть свічки.
  • Прочитайте молитву або заклинання, яке допоможе вам захиститися від негативної енергії.
  • Подумки скажіть, що ви відмовляєтеся від негативної енергії, яка могла потрапити в ваш світ через розбите дзеркало.

Після того, як ви виконаєте ці дії, негативний вплив розбитого дзеркала буде нейтралізовано.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф