Чого чекати, якщо розбили дзеркало: значення прикмети

Ми підкажемо, чого чекати, якщо розбив дзеркало.

Дзеркало — це не просто предмет побуту, який відображає наше відображення. Воно також є потужним магічним інструментом, який може використовуватися для різних цілей, як добрих, так і злих.

Згідно з народними повір'ями, розбите дзеркало приносить нещастя. Це пов'язано з тим, що дзеркало є порталом в інші світи, і його розбиття може призвести до проникнення негативної енергії в наш світ. Про це пише Главред.

Скільки ж нещасть принесе розбите дзеркало? За однією з найпопулярніших прикмет, розбите дзеркало обіцяє сім років нещасть. Ця прикмета пов'язана з тим, що в стародавні часи люди вірили, що кожна людина має сім душ. Якщо одна з душ потрапляє в інший світ, то це може спричинити нещастя для решти шести душ.

Однак, не всі прикмети про розбите дзеркало є такими песимістичними. Наприклад, існує прикмета, яка свідчить, що розбите дзеркало обіцяє швидке весілля. Це пов'язано з тим, що дзеркало є символом душі, а її розбиття може означати, що душа людини готова до нового життя.

Є також прикмета, яка свідчить, що розбите дзеркало обіцяє народження дитини. Це пов'язано з тим, що дзеркало є символом родючості.

Отже, що обіцяє розбите дзеркало? Це залежить від того, як ви інтерпретуєте цю прикмету. Якщо ви вірите в негативні прикмети, то розбите дзеркало може принести вам сім років нещасть. Однак, якщо ви вірите в позитивні прикмети, то розбите дзеркало може обіцяти вам швидке весілля або народження дитини.

Як нейтралізувати негативний вплив розбитого дзеркала

Якщо ви все ж таки розбили дзеркало, то існує кілька способів нейтралізувати негативний вплив цієї прикмети.

Ось кілька порад:

Не збирайте уламки дзеркала голими руками. Використовуйте рукавички або паперовий пакет.

Не дивіться в уламки дзеркала.

Покладіть уламки дзеркала в чорний мішок і закопайте їх у землю.

Зробіть пожертву богам або духам.

Також можна провести спеціальний ритуал, який допоможе вам захистити себе від негативного впливу розбитого дзеркала.

Ось один із таких ритуалів:

Візьміть три свічки і поставте їх у формі трикутника.

Запаліть свічки.

Прочитайте молитву або заклинання, яке допоможе вам захиститися від негативної енергії.

Подумки скажіть, що ви відмовляєтеся від негативної енергії, яка могла потрапити в ваш світ через розбите дзеркало.

Після того, як ви виконаєте ці дії, негативний вплив розбитого дзеркала буде нейтралізовано.

Раніше "Телеграф" розповідав про прикмети, пов’язані з першою повнею 2024 року.Також, ми писали, що не можна робити з обручкою.