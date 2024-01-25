Чого чекати, якщо розбили дзеркало: значення прикмети
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Ми підкажемо, чого чекати, якщо розбив дзеркало.
Дзеркало — це не просто предмет побуту, який відображає наше відображення. Воно також є потужним магічним інструментом, який може використовуватися для різних цілей, як добрих, так і злих.
Згідно з народними повір'ями, розбите дзеркало приносить нещастя. Це пов'язано з тим, що дзеркало є порталом в інші світи, і його розбиття може призвести до проникнення негативної енергії в наш світ. Про це пише Главред.
Скільки ж нещасть принесе розбите дзеркало? За однією з найпопулярніших прикмет, розбите дзеркало обіцяє сім років нещасть. Ця прикмета пов'язана з тим, що в стародавні часи люди вірили, що кожна людина має сім душ. Якщо одна з душ потрапляє в інший світ, то це може спричинити нещастя для решти шести душ.
Однак, не всі прикмети про розбите дзеркало є такими песимістичними. Наприклад, існує прикмета, яка свідчить, що розбите дзеркало обіцяє швидке весілля. Це пов'язано з тим, що дзеркало є символом душі, а її розбиття може означати, що душа людини готова до нового життя.
Є також прикмета, яка свідчить, що розбите дзеркало обіцяє народження дитини. Це пов'язано з тим, що дзеркало є символом родючості.
Отже, що обіцяє розбите дзеркало? Це залежить від того, як ви інтерпретуєте цю прикмету. Якщо ви вірите в негативні прикмети, то розбите дзеркало може принести вам сім років нещасть. Однак, якщо ви вірите в позитивні прикмети, то розбите дзеркало може обіцяти вам швидке весілля або народження дитини.
Як нейтралізувати негативний вплив розбитого дзеркала
Якщо ви все ж таки розбили дзеркало, то існує кілька способів нейтралізувати негативний вплив цієї прикмети.
Ось кілька порад:
- Не збирайте уламки дзеркала голими руками. Використовуйте рукавички або паперовий пакет.
- Не дивіться в уламки дзеркала.
- Покладіть уламки дзеркала в чорний мішок і закопайте їх у землю.
- Зробіть пожертву богам або духам.
Також можна провести спеціальний ритуал, який допоможе вам захистити себе від негативного впливу розбитого дзеркала.
Ось один із таких ритуалів:
- Візьміть три свічки і поставте їх у формі трикутника.
- Запаліть свічки.
- Прочитайте молитву або заклинання, яке допоможе вам захиститися від негативної енергії.
- Подумки скажіть, що ви відмовляєтеся від негативної енергії, яка могла потрапити в ваш світ через розбите дзеркало.
Після того, як ви виконаєте ці дії, негативний вплив розбитого дзеркала буде нейтралізовано.
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