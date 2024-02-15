Что делать, если вдруг треснуло зеркало: инструкция по спасению от беды
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Не беспокойтесь, есть способы, как уменьшить риск негативного воздействия
С зеркалами связано много примет и предрассудков. И треснувшее зеркало — одно из самых плохих знамен. Считается, что оно может принести беду, неудачи, ссоры и даже беды.
Что же делать, если зеркало вдруг треснуло?
Прежде всего:
- Не паникуйте! Помните, что треснувшее зеркало – это не приговор, а только предупреждение.
- Защитите себя. Наденьте плотные перчатки, чтобы не порезаться об осколки.
- Осторожно снимите треснувшееся зеркало со стены и заверните его в плотную ткань или толстую бумагу.
- Вынесите зеркало из дома и выбросьте его в мусорный бак. Не выбрасывайте треснувшее зеркало в мусорное ведро!
- Тщательно уберите место, где висело зеркало. Соберите все осколки, даже самые мелкие, и протрите место влажной тряпкой.
Чтобы нейтрализовать отрицательную энергию:
- Зажгите свечу возле места, где висело зеркало, и дайте ей догореть до конца.
- Прочтите молитву или заговор от сглаза.
- Обрызгайте место святой водой.
- Поставьте на место треснувшего зеркала новое.
Помните:
- Нельзя смотреть в треснувшее зеркало! Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем, неудачам в личной жизни.
- Нельзя хранить треснувшее зеркало дома! Его нужно немедленно выбросить.
- Нельзя дарить или продавать треснувшее зеркало!
Конечно, не все верят в приметы. Сохраняйте спокойствие, будьте внимательны к себе и своим близким, и никакие беды вам не страшны!
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