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Что делать, если вдруг треснуло зеркало: инструкция по спасению от беды

Автор
Анастасия Джабер Анастасия Джабер
Дата публикации
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Автор
7 лет неудач? (фото создано с помощью ИИ) Новость обновлена 15 февраля 2024, 17:29
7 лет неудач? (фото создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Не беспокойтесь, есть способы, как уменьшить риск негативного воздействия

С зеркалами связано много примет и предрассудков. И треснувшее зеркало — одно из самых плохих знамен. Считается, что оно может принести беду, неудачи, ссоры и даже беды.

Что же делать, если зеркало вдруг треснуло?

Прежде всего:

  • Не паникуйте! Помните, что треснувшее зеркало – это не приговор, а только предупреждение.
  • Защитите себя. Наденьте плотные перчатки, чтобы не порезаться об осколки.
  • Осторожно снимите треснувшееся зеркало со стены и заверните его в плотную ткань или толстую бумагу.
  • Вынесите зеркало из дома и выбросьте его в мусорный бак. Не выбрасывайте треснувшее зеркало в мусорное ведро!
  • Тщательно уберите место, где висело зеркало. Соберите все осколки, даже самые мелкие, и протрите место влажной тряпкой.

Чтобы нейтрализовать отрицательную энергию:

  • Зажгите свечу возле места, где висело зеркало, и дайте ей догореть до конца.
  • Прочтите молитву или заговор от сглаза.
  • Обрызгайте место святой водой.
  • Поставьте на место треснувшего зеркала новое.

Помните:

  • Нельзя смотреть в треснувшее зеркало! Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем, неудачам в личной жизни.
  • Нельзя хранить треснувшее зеркало дома! Его нужно немедленно выбросить.
  • Нельзя дарить или продавать треснувшее зеркало!

Конечно, не все верят в приметы. Сохраняйте спокойствие, будьте внимательны к себе и своим близким, и никакие беды вам не страшны!

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#Суеверия #Приметы #Эзотерика #Дзеркало #эзотерика-Телеграф