Что делать, если вдруг треснуло зеркало: инструкция по спасению от беды

Не беспокойтесь, есть способы, как уменьшить риск негативного воздействия

С зеркалами связано много примет и предрассудков. И треснувшее зеркало — одно из самых плохих знамен. Считается, что оно может принести беду, неудачи, ссоры и даже беды.

Что же делать, если зеркало вдруг треснуло?

Прежде всего:

Не паникуйте! Помните, что треснувшее зеркало – это не приговор, а только предупреждение.

Помните, что треснувшее зеркало – это не приговор, а только предупреждение. Защитите себя. Наденьте плотные перчатки, чтобы не порезаться об осколки.

Наденьте плотные перчатки, чтобы не порезаться об осколки. Осторожно снимите треснувшееся зеркало со стены и заверните его в плотную ткань или толстую бумагу.

и заверните его в плотную ткань или толстую бумагу. Вынесите зеркало из дома и выбросьте его в мусорный бак. Не выбрасывайте треснувшее зеркало в мусорное ведро!

и выбросьте его в мусорный бак. Не выбрасывайте треснувшее зеркало в мусорное ведро! Тщательно уберите место, где висело зеркало. Соберите все осколки, даже самые мелкие, и протрите место влажной тряпкой.

Чтобы нейтрализовать отрицательную энергию:

Зажгите свечу возле места, где висело зеркало, и дайте ей догореть до конца.

возле места, где висело зеркало, и дайте ей догореть до конца. Прочтите молитву или заговор от сглаза.

или заговор от сглаза. Обрызгайте место святой водой.

святой водой. Поставьте на место треснувшего зеркала новое.

Помните:

Нельзя смотреть в треснувшее зеркало! Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем, неудачам в личной жизни.

Нельзя хранить треснувшее зеркало дома! Его нужно немедленно выбросить.

Нельзя дарить или продавать треснувшее зеркало!

Конечно, не все верят в приметы. Сохраняйте спокойствие, будьте внимательны к себе и своим близким, и никакие беды вам не страшны!

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