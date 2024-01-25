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Накличете біду: чому не можна ставити дзеркало навпроти вікна

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Краще не ставити дзеркало біля вікна (зображення створено за допомогою ШІ)
Краще не ставити дзеркало біля вікна (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чому краще не ставити дзеркало біля вікна.

Дзеркало — це не просто предмет побуту, який відображає нас. Воно також є потужним магічним інструментом, який може використовуватися для різних цілей, як добрих, так і злих.

Згідно з народними повір'ями, дзеркало є порталом в інші світи. Про це пише Главред.

Якщо його поставити навпроти вікна, то все, що відбувається в будинку, буде відображатися в дзеркалі і проникати в інші світи. Це може викликати негативні наслідки, такі як:

  • Втрата енергії. Дзеркало відбиває не тільки світло, але й енергію. Якщо дзеркало поставити навпроти вікна, то позитивна енергія, яка проникає в будинок, буде відбиватися від дзеркала і йти назад назовні. Це може призвести до втрати сил, втоми та депресії.
  • Накликання біди. Згідно з деякими прикметами, дзеркало, поставлене навпроти вікна, може притягувати негативну енергію. Це може призвести до хвороб, нещасних випадків та інших неприємностей.
  • Розлад сімейного життя. Дзеркало, поставлене навпроти вікна, може порушити гармонію в сімейному житті. Це може призвести до сварок, розбіжностей та навіть розлучення.

Звичайно, не всі вірять у народні повір'я. Однак, якщо ви не хочете ризикувати, то краще не ставити дзеркало навпроти вікна.

Якщо ви все ж таки хочете поставити дзеркало в передпокої або вітальні, то краще розташувати його так, щоб воно не відображало вікно. Наприклад, ви можете поставити дзеркало на тумбочку або шафу, яка знаходиться в стороні від вікна.

Також можна використовувати дзеркальні фрагменти, наприклад, дзеркальну плитку або панно. Такі фрагменти можна розмістити на стіні або стелі так, щоб вони не відображали вікно.

Запам'ятайте, що дзеркало — це потужний інструмент, який може впливати на нашу життя. Тому важливо правильно його використовувати, щоб уникнути негативних наслідків.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф