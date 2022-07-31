Фактично смертний злочин: чому не можна викидати продукти в унітаз

Особливо не можна відправляти у відро для сміття залишки хліба.

Наші пращури завжди з особливою повагою ставилися до їжі, а особливо до хліба. Оскільки раніше різних супермаркетів не було, і продукти людям діставалися набагато складніше, їжу було категорично заборонено викидати. І на основі цього в народі з’явилося багато різних прикмет та заборон.

Наші предки не викидали навіть почерствілий хліб, пише Ukr.Media. Люди вірили, що якщо неповажно ставитись до нього, то можна накликати на свою родину нещастя, а надто фінансові проблеми.

Чому не можна викидати їжу у сміття та унітаз

Категорично заборонено змивати їжу в унітаз, адже так можна викликати великі неприємності.

Разом із кашею можна також викинути свій фінансовий добробут.

можна також викинути свій фінансовий добробут. А якщо викидати залишки овочів чи фруктів , то можна втратити енергію та любов у будинку.

, то можна втратити енергію та любов у будинку. Якщо ви не хочете позбавитися щастя, то не варто викидати молоко та молочні продукти.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.