Чому не можна вбивати павуків у будинку: ваша паніка може позбавити вас удачі
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Павук на одязі говорить про швидку добру звістку, а "зарості" павутини — обіцяють велике щастя.
Напевно, кожен у своєму будинку в кутку зустрічав павука і тут же брався за віник або швабру, щоб його позбутися. Однак, чи можна так робити? Наші предки завжди з особливим трепетом ставилися до павуків, про що говорять численні прикмети про тварин.
Як повідомляє meta, у народі вірять, що павуки приносять у будинок щастя, а павутина вважається символом позитивної енергетики, адже притягує до будинку добробут. Тому перш ніж піддаватися своїй паніці, краще дізнайтеся, чого ви можете втратити, вбивши його.
Чому не можна вбивати павука
- Вбивши павука ви відлякаєте від себе та свого будинку удачу.
- Якщо убити тварину з особливою жорстокістю, то будьте готові, що добробут назавжди від вас відвернеться.
- Вбивство павука також несе з собою велику невдачу.
- Вбити маленького павука — до проблем в особистому житті та поганих новин.
Раніше "Телеграф" писав, чому не можна пити чай із ложкою у гуртку.