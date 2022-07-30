Чому не можна вбивати павуків у будинку: ваша паніка може позбавити вас удачі

Павук на одязі говорить про швидку добру звістку, а "зарості" павутини — обіцяють велике щастя.

Напевно, кожен у своєму будинку в кутку зустрічав павука і тут же брався за віник або швабру, щоб його позбутися. Однак, чи можна так робити? Наші предки завжди з особливим трепетом ставилися до павуків, про що говорять численні прикмети про тварин.

Як повідомляє meta, у народі вірять, що павуки приносять у будинок щастя, а павутина вважається символом позитивної енергетики, адже притягує до будинку добробут. Тому перш ніж піддаватися своїй паніці, краще дізнайтеся, чого ви можете втратити, вбивши його.

Чому не можна вбивати павука

Вбивши павука ви відлякаєте від себе та свого будинку удачу.

Якщо убити тварину з особливою жорстокістю, то будьте готові, що добробут назавжди від вас відвернеться.

Вбивство павука також несе з собою велику невдачу.

Вбити маленького павука — до проблем в особистому житті та поганих новин.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна пити чай із ложкою у гуртку.