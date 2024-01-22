Накличете біду: чому не можна брати чужі дзеркала
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Ми підкажемо, чому не можна користуватись чужим дзеркалом.
Дзеркала — це не просто предмети інтер'єру, вони також мають і певне містичне значення. З давніх-давен люди вірили, що дзеркала можуть зберігати в собі енергію свого власника, як позитивну, так і негативну. Тому існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з дзеркалами.
Одна з найпоширеніших прикмет — це заборона брати чужі дзеркала. Вважається, що через чуже дзеркало можна отримати частку енергії колишнього власника, а це може призвести до різних неприємностей. Про це пише Главред.
Які неприємності може принести чуже дзеркало
За народними повір'ями, чуже дзеркало може принести такі неприємності:
- Хвороби. Через чуже дзеркало можна "підчепити" хворобу колишнього власника.
- Неприємності. Чуже дзеркало може стати причиною нещасних випадків, збитків, сварок і інших неприємностей.
- Негативна енергія. Чуже дзеркало може накопичувати в собі негативну енергію колишнього власника, яка може негативно позначитися на житті нового власника.
Чому дзеркала можуть зберігати енергію
Дзеркала — це особливі предмети, які мають здатність відбивати не тільки світло, але і енергію. Вважається, що енергія людини, яка дивиться в дзеркало, залишається в ньому.
Енергія людини складається з двох частин: позитивної і негативної. Позитивна енергія — це енергія здоров'я, щастя, удачі. Негативна енергія — це енергія хвороб, нещасть, невдач.
Якщо людина, яка дивиться в дзеркало, має позитивну енергію, то вона залишає її в дзеркалі. Якщо людина має негативну енергію, то вона також залишається в дзеркалі.
Як захиститися від негативної енергії чужого дзеркала
Якщо вам все ж таки довелося взяти чуже дзеркало, то ви можете вжити заходів, щоб захиститися від негативної енергії колишнього власника.
Ось кілька порад:
- Очистіть дзеркало. Перед тим, як повісити дзеркало в будинку, потрібно очистити його від негативної енергії. Для цього можна використовувати святу воду, сіль або інші методи очищення.
- Зарядіть дзеркало позитивної енергією. Після того, як ви очистили дзеркало, потрібно зарядити його позитивної енергією. Для цього можна провести ритуал зарядки дзеркала.
- Не дивіться в дзеркало вночі. Вважається, що вночі в дзеркало може проникнути негативна енергія. Тому не дивіться в дзеркало вночі, особливо якщо ви одині вдома.
Якщо ви не хочете ризикувати і притягнути в своє життя неприємності, то краще не брати чужі дзеркала.
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