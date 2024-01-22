Накличете біду: чому не можна брати чужі дзеркала

Ми підкажемо, чому не можна користуватись чужим дзеркалом.

Дзеркала — це не просто предмети інтер'єру, вони також мають і певне містичне значення. З давніх-давен люди вірили, що дзеркала можуть зберігати в собі енергію свого власника, як позитивну, так і негативну. Тому існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних з дзеркалами.

Одна з найпоширеніших прикмет — це заборона брати чужі дзеркала. Вважається, що через чуже дзеркало можна отримати частку енергії колишнього власника, а це може призвести до різних неприємностей. Про це пише Главред.

Які неприємності може принести чуже дзеркало

За народними повір'ями, чуже дзеркало може принести такі неприємності:

Хвороби. Через чуже дзеркало можна "підчепити" хворобу колишнього власника.

Неприємності. Чуже дзеркало може стати причиною нещасних випадків, збитків, сварок і інших неприємностей.

Негативна енергія. Чуже дзеркало може накопичувати в собі негативну енергію колишнього власника, яка може негативно позначитися на житті нового власника.

Чому дзеркала можуть зберігати енергію

Дзеркала — це особливі предмети, які мають здатність відбивати не тільки світло, але і енергію. Вважається, що енергія людини, яка дивиться в дзеркало, залишається в ньому.

Енергія людини складається з двох частин: позитивної і негативної. Позитивна енергія — це енергія здоров'я, щастя, удачі. Негативна енергія — це енергія хвороб, нещасть, невдач.

Якщо людина, яка дивиться в дзеркало, має позитивну енергію, то вона залишає її в дзеркалі. Якщо людина має негативну енергію, то вона також залишається в дзеркалі.

Як захиститися від негативної енергії чужого дзеркала

Якщо вам все ж таки довелося взяти чуже дзеркало, то ви можете вжити заходів, щоб захиститися від негативної енергії колишнього власника.

Ось кілька порад:

Очистіть дзеркало. Перед тим, як повісити дзеркало в будинку, потрібно очистити його від негативної енергії. Для цього можна використовувати святу воду, сіль або інші методи очищення.

Зарядіть дзеркало позитивної енергією. Після того, як ви очистили дзеркало, потрібно зарядити його позитивної енергією. Для цього можна провести ритуал зарядки дзеркала.

Не дивіться в дзеркало вночі. Вважається, що вночі в дзеркало може проникнути негативна енергія. Тому не дивіться в дзеркало вночі, особливо якщо ви одині вдома.

Якщо ви не хочете ризикувати і притягнути в своє життя неприємності, то краще не брати чужі дзеркала.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити з обручкою. Також, ми писали, що означає гроза взимку.