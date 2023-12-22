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Накличете негаразди: чому не можна виносити сміття на Різдво

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Краще не виносити сміття на Різдво (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 22 грудня 2023, 09:17
Краще не виносити сміття на Різдво (зображення створено за допомогою ШІ)

Ми підкажемо, чому не варто виносити сміття на Різдво

Різдво — це свято, яке символізує народження нового життя, світла і добра. У цей день люди намагаються очиститися від усього старого і непотрібного, щоб у новому році жити щасливо і в достатку. Однак, є одна традиція, яку багато хто порушує, не замислюючись про наслідки. Це винесення сміття на Різдво.

За народним повір'ям, винесення сміття на Різдво — це поганий знак, який може призвести до негараздів. Сміття символізує все погане, що було в минулому році. Якщо винести його з дому, то ви можете винести і удачу, щастя і достаток.

Існує кілька пояснень, чому не можна виносити сміття на Різдво. За однією з версій, це пов'язано з тим, що в цей день в будинки заходять духи предків. Якщо винести сміття, то ви можете образити їх і вони зашкодять вам.

За іншою версією, винесення сміття на Різдво — це ознака того, що ви не готові до нового року. Ви ще не очистилися від усього старого і непотрібного, тому не можете розпочати новий етап у своєму житті.

Ще одна причина, чому не можна виносити сміття на Різдво, пов'язана з тим, що в цей день люди застилають столи білою скатертиною. Сміття може забруднити скатертину, що вважається поганим знаком.

Щоб уникнути неприємностей, краще не виносити сміття на Різдво. Якщо вам все-таки потрібно це зробити, то постарайтеся зробити це якомога пізніше, після того, як ви відсвяткуєте свято.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам уникнути негараздів на Різдво:

  • Приберіть будинок до свята. Це допоможе вам очиститися від усього старого і непотрібного.
  • Візьміть участь у святкових богослужіннях. Це допоможе вам очиститися духовно.
  • Поділіться з іншими. Даруйте подарунки і допомагайте нужденним.

Вірити чи не вірити в народні повір'я — це особиста справа кожного. Однак, якщо ви не хочете ризикувати і хочете, щоб у новому році у вас все було добре, то краще не виносити сміття на Різдво.

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#Сміття #Різдво #Прикмети