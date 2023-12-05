Проблеми в особистому житті чи гармонія в сім’ї: чи можна тримати у квартирі фіалку насправді
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Розповідаємо, чому фіалка — квітка самотності
Фіалки — прекрасні та витончені квіти, вони красиві, ніжні та елегантні. Тим більше прикро, коли погані прикмети змушують забобонних людей сумніватися у їхній особливій енергетиці.
Адже повір’я та культурні традиції, пов’язані з цими дивовижними рослинами, надавали фіалкам різних значень. І добрих із них не менше, ніж поганих, а навіть більше.
Що приносить у будинок квітка фіалка — гарні прикмети
Згідно з народними прикметами, фіалки:
- Приваблюють багатство. У деяких культурах фіалки вважалися символом процвітання та багатства. Передбачалося, що якщо посадити фіалку біля порога будинку чи на підвіконні, це привабить добру долю.
- Приносять кохання. Вважалося, що якщо подарувати фіалку своїй коханій людині, це символізує вірність та зміцнення почуттів.
- Мають загадкову силу оберега від нещасть. У деяких культурах фіалки вважалися рослинами, що мають таємничу енергію, яка здатна приносити в будинок захист і добробут.
- Допомагають здоров’ю. У деяких повір’ях говориться, що перебування поряд з фіалками сприяє покращенню здоров’я і навіть допомагає позбутися хвороб. Можливо, коріння цього переконання криється в дійсно лікувальних властивостях цієї рослини.
Отже, на питання про те, яка енергетика у фіалки, ціла низка народних прикмет відповідає позитивно. Водночас є й інші забобони, які приписують цій квітці не такий гарний вплив.
Погані прикмети про фіалки
Існує забобон, згідно з яким вважається, що фіалки можуть принести нещастя або навіть смерть. Особливо якщо вони цвітуть і несподівано без причини зав’януть.
Іншим поширеним забобоном є думка, що фіалка — це квітка самотності, яка принесе проблеми в особисте життя, а незаміжній дівчині завадить вийти заміж. Можливо, причина полягає в тому факті, що ці ніжні делікатні рослини часто вирощуються як поодинокі рослини у горщиках чи контейнерах. Це призводить до уявлення про них як про окремі, ізольовані квіти.
Водночас східні традиції запевняють, що фіалка несе врівноваженість та гармонію членам сім’ї, які мешкають у будинку. Тому тримайте фіалку на північному підвіконні, бережіть її від прямих сонячних променів та перепадів температури, і вона принесе у ваше житло позитивну енергетику.
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