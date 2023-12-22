Притянете невзгоды: почему нельзя выносить мусор на Рождество

Мы подскажем, почему не стоит выносить мусор на Рождество

Рождество – это праздник, символизирующий рождение новой жизни, света и добра. В этот день люди стараются очиститься от всего старика и ненужного, чтобы в новом году жить счастливо и в достатке. Однако есть одна традиция, которую многие нарушают, не задумываясь о последствиях. Это вынос мусора на Рождество.

По народному поверью, вынос мусора на Рождество – это плохой знак, который может привести к невзгодам. Мусор символизирует все плохое, что было в прошлом году. Если вынести его из дома, то вы можете вынести и удачу, счастье и изобилие.

Есть несколько объяснений, почему нельзя выносить мусор на Рождество. По одной из версий это связано с тем, что в этот день в дома заходят духи предков. Если вынести мусор, то вы можете оскорбить их, и они повредят вам.

По другой версии, вынос мусора на Рождество – это признак того, что вы не готовы к новому году. Вы еще не очистились от всего старого и ненужного, поэтому вы не можете начать новый этап в своей жизни.

Еще одна причина, почему нельзя выносить мусор на Рождество, связана с тем, что в этот день люди застилают столы белой скатертью. Мусор может испачкать скатерть, считающуюся плохим знаком.

Чтобы избежать неприятностей, лучше не выносить мусор на Рождество. Если вам все-таки нужно это сделать, то постарайтесь вынести позже, после того, как отпразднуете.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам избежать проблем на Рождество:

Уберите дом к празднику. Это поможет вам очиститься от всего старого и ненужного.

Примите участие в праздничных богослужениях. Это поможет вам очиститься духовно.

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Верить или не верить в народные поверья – это личное дело каждого. Однако если вы не хотите рисковать и хотите, чтобы в новом году у вас все было хорошо, то лучше не выносить мусор на Рождество.

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