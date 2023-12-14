Що віщує птах, що залетів у дім: ці прикмети передрікають круті зміни

У народі кажуть, що все залежить від виду пернатих

У давнину на Русі вважали, що ці прекрасні створіння є посланцями Божими. Оскільки людство продовжує надавати їм особливої ваги, птахам важливо допомагати виживати в складних умовах, особливо цієї зими.

Зараз ті пернаті, які не встигли відлетіти в теплі краї, часто намагаються потрапити в тепле житло до людей. А згідно з народними прикметами, птах, що влетів в оселю, несе в собі символ доленосного знака. Його поява — це передвістя кардинальних змін для мешканців дому, які можуть бути як сприятливими, так і непростими.

Що віщує птах, що залетів у дім

Птах залетів і сів кудись – віщує поповнення в сім’ї або до оселі хтось переїде жити.

– віщує поповнення в сім’ї або до оселі хтось переїде жити. Якщо птах щось тримає у дзьобі – чекають проблеми зі здоров’ям.

– чекають проблеми зі здоров’ям. Птах неспокійно літає по кімнаті – на смерть родичів.

– на смерть родичів. Птах стукає у вікно – чекають кардинальні зміни у житті.

Також прикмети наші предки трактували залежно від виду птиці, яка залетіла до будинку.

Голуб – до заміжжя чи вагітності.

– до заміжжя чи вагітності. Ластівка – до приємних життєвих змін.

– до приємних життєвих змін. Синиця – до горя чи смерті.

– до горя чи смерті. Соловей – до багатства.

– до багатства. Горобець, ворон, зозуля та дрізд – до біди.

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