Що віщує птах, що залетів у дім: ці прикмети передрікають круті зміни
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У народі кажуть, що все залежить від виду пернатих
У давнину на Русі вважали, що ці прекрасні створіння є посланцями Божими. Оскільки людство продовжує надавати їм особливої ваги, птахам важливо допомагати виживати в складних умовах, особливо цієї зими.
Зараз ті пернаті, які не встигли відлетіти в теплі краї, часто намагаються потрапити в тепле житло до людей. А згідно з народними прикметами, птах, що влетів в оселю, несе в собі символ доленосного знака. Його поява — це передвістя кардинальних змін для мешканців дому, які можуть бути як сприятливими, так і непростими.
Що віщує птах, що залетів у дім
- Птах залетів і сів кудись – віщує поповнення в сім’ї або до оселі хтось переїде жити.
- Якщо птах щось тримає у дзьобі – чекають проблеми зі здоров’ям.
- Птах неспокійно літає по кімнаті – на смерть родичів.
- Птах стукає у вікно – чекають кардинальні зміни у житті.
Також прикмети наші предки трактували залежно від виду птиці, яка залетіла до будинку.
- Голуб – до заміжжя чи вагітності.
- Ластівка – до приємних життєвих змін.
- Синиця – до горя чи смерті.
- Соловей – до багатства.
- Горобець, ворон, зозуля та дрізд – до біди.
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