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Що віщує птах, що залетів у дім: ці прикмети передрікають круті зміни

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото – "червоний кардинал" Новина оновлена 14 грудня 2023, 18:28
На фото – "червоний кардинал". Фото Freepik

У народі кажуть, що все залежить від виду пернатих

У давнину на Русі вважали, що ці прекрасні створіння є посланцями Божими. Оскільки людство продовжує надавати їм особливої ваги, птахам важливо допомагати виживати в складних умовах, особливо цієї зими.

Зараз ті пернаті, які не встигли відлетіти в теплі краї, часто намагаються потрапити в тепле житло до людей. А згідно з народними прикметами, птах, що влетів в оселю, несе в собі символ доленосного знака. Його поява — це передвістя кардинальних змін для мешканців дому, які можуть бути як сприятливими, так і непростими.

Що віщує птах, що залетів у дім

  • Птах залетів і сів кудись – віщує поповнення в сім’ї або до оселі хтось переїде жити.
  • Якщо птах щось тримає у дзьобі – чекають проблеми зі здоров’ям.
  • Птах неспокійно літає по кімнаті – на смерть родичів.
  • Птах стукає у вікно – чекають кардинальні зміни у житті.

Також прикмети наші предки трактували залежно від виду птиці, яка залетіла до будинку.

  • Голуб – до заміжжя чи вагітності.
  • Ластівка – до приємних життєвих змін.
  • Синиця – до горя чи смерті.
  • Соловей – до багатства.
  • Горобець, ворон, зозуля та дрізд – до біди.

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#Прикмети #Народні прикмети