Нова доля після заміжжя: народні прикмети та забобони про зміну прізвища у жінок

Що буде, якщо дружина візьме прізвище чоловіка

Здавна у нашій культурі існує традиція, що дівчина після заміжжя бере собі прізвище чоловіка. У народі існує багато прикмет про цю традицію, яка пояснює чому варто чи не варто цього робити. Ми вже розповідали про народні прикмети, що не можна дарувати на Новий рік, а сьогодні ділимося забобонами щодо зміни прізвища у жінок після заміжжя.

Народні прикмети та забобони про зміну прізвища

Наші пращури вірили, що якщо жінка після весілля бере прізвище чоловіка, то змінює свою долю. Після зміни прізвища дівчина стає частиною роду чоловіка, а значить перебирає на себе прокляття роду, якщо вони є, або якісь обітниці. У той же час, сімейний успіх з роду чоловіка поширюється і на новоспечену дружину, якщо вона змінила прізвище.

У нумерології вважається, що прізвище-ім’я-по-батькові кожної людини має своє особисте число. І при зміні прізвища у жінок воно змінюється, як і її доля. Тільки не зрозуміло в добрий чи поганий бік.

Якщо жінка не хоче брати прізвище чоловіка з якихось причин, а він це категорично не приймає, як і його родичі, то очевидно, що доля такого шлюбу під питанням.

Якщо ж традиція міняти прізвище після весілля пригнічує наречену, це теж не до добра. Адже ходити з цим прізвищем їй доведеться довго і вона постійно думатиме про те, що не хотіла цього робити.

Найкраще ще до весілля обговорити з обранцем його погляд на традицію зміни прізвища. І вибрати той варіант, який буде прийнятним для обох партнерів.

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