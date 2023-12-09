Як неправильне зберігання взуття впливає на ваше життя: народні прикмети

Розповідаємо, до яких наслідків може призвести неправильне носіння взуття

Наші предки вірили в багато різних забобонів. Це стосується і прикмет про кохання, і про шлюб, і про достаток в домі. Взуття впливає на різні аспекти нашого життя. Неправильне його зберігання та носіння відбивається на нашій долі, характері та здоров’ї.

Взуття відіграє дуже символічну та важливу роль у житті. Як розміщувати його в коридорі, як обирати правильне взуття, щоб не накликати біду, розповіли на life-ukr.uaportal.

Як не можна розміщувати взуття в коридорі

Давнє повір’я говорить, що не можна ставити лівий черевик на праву сторону і навпаки. Це призведе до невиправних наслідків.

Сварки та зради

Шнурок, що випадково розв’язався, попереджує вас про майбутні конфлікти чи розрив стосунків з близькою людиною. Також це може означати, що вас розчарують вчинки ваших рідних.

Втрати

Пошкодження підбору або підошви взуття — поганий знак. Він попереджує вас про складнощі з грошима або втрату майна.

Хвороби

Носіння взуття не за розміром або без шкарпеток призводить до хвороб. Також це провокує нещасні випадки. Також є ризик отримати травму.

Також, якщо ви подаруєте своє старе взуття комусь, це звільнить вас від непотрібних людей та негативного впливу. Це створить можливість отримати новий досвід та потрібні зв’язки.

Щоб цього всього не сталося, треба приділяти належну увагу своєму взуттю та стежити за його зовнішнім виглядом. А "Телеграф" раніше розповідав, що треба робити в понеділок, щоб залучити удачу на цілий тиждень.