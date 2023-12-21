Накличете негаразди: чому не можна вбивати хатніх павуків і що з ними робити

Якщо ви боїтесь павуків — краще випустіть їх на вулицю, але не вбивайте

Павуки — це поширені істоти, які можна зустріти в будь-якому будинку. Деякі люди бояться павуків і намагаються їх позбутися, як тільки бачать. Однак, існує народна прикмета, яка забороняє вбивати хатніх павуків. Чому так?

Існує кілька пояснень цієї прикмети.

Згідно з одним поясненням, павуки є добрими створіннями, які приносять удачу і достаток в будинок. Вважається, що якщо ви вб'єте павука, то накличете на себе нещастя.

Інше пояснення пов'язане з народними повір'ями. Вважається, що павуки є помічниками домовика. Якщо ви вб'єте павука, то ви образите його, і він може почати робити вам капості.

Третє пояснення пов'язане з практичними аспектами. Вважається, що павуки допомагають очищати повітря в будинку. Якщо ви вб'єте павука, то ви зробите повітря в будинку забрудненим, що може призвести до хвороб.

Ось кілька порад щодо того, що робити з хатніми павуками, якщо ви не хочете їх вбивати:

Ви можете просто випустити павука на вулицю. Павуки — це хижаки, які харчуються комахами, тому вони будуть корисні для вашого саду.

Ви можете перенести павука в іншу кімнату або на іншу частину будинку. Павуки не люблять змін, тому вони, швидше за все, не повернуться до вас.

Ви можете залишити павука в будинку, якщо він не створює вам дискомфорту. Павуки не кусаються, якщо їх не турбувати.

Якщо ви вірите в прикмети, то краще не вбивати хатніх павуків. Однак, навіть якщо ви не вірите в прикмети, то все одно можете залишити павука в будинку, якщо він не створює вам дискомфорту. Павуки можуть бути корисними для вашого будинку, а також вони не приносять шкоди людям.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що можуть попередити павуки у будинку.