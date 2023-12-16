Скажіть "ні" навіть рідним: які речі не можна віддавати за прикметами

За це обов’язково має стягуватися плата

Багато людей наважуються на розставання з речами, якими давно не користуються. Це ефективний спосіб позбутися зайвого мотлоху, проте слід пам’ятати, що така звичка несе в собі ризик, перш за все для того, хто звільняється від своїх речей.

Кожен предмет має свою унікальну енергетику, тісно пов’язану з його власником. Існує безліч стародавніх забобонів, пов’язаних із передачею речей. Наші пращури вважали, що разом з особистим предметом його власник може передати свою долю чи щастя.

Що не можна віддавати з дому безплатно

Речі, які будь-коли торкались вашого волосся або голови.

Віник. Переданий віник позбавляє господарів дому, та й саме житло, захисту.

Подушки, постіль та матраци. Ці речі довго зберігають енергетику своїх власників.

Дзеркала є носієм людської енергетики.

Посуд — це сімейні речі, які також накопичують енергію оселі.

Раніше ми писали, як поводитися з речами покійної людини. Усе вирішують 40 днів.

Також "Телеграф" розповідав, які речі не варто класти на обідній стіл. Несучи захисну енергетику вони, навпаки, — притягнуть неприємності.