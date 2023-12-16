Скажите "нет" даже родным: какие вещи нельзя отдавать по приметам
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За это обязательно должна взиматься плата
Многие люди решаются на расставание с вещами, которыми давно не пользуются. Это эффективный способ избавиться от лишнего хлама, однако следует помнить, что такая привычка несет в себе риск, прежде всего для того, кто освобождается от своих вещей.
Каждый предмет обладает своей уникальной энергетикой, тесно связанной с его владельцем. Существует множество древних суеверий, связанных с передачей вещей. Наши предки считали, что вместе с личным предметом его обладатель может передать свою судьбу или счастье.
Что нельзя отдавать из дома безвозмездно
- Вещи, которые когда-либо касались ваших волос или головы.
- Веник. Переданный веник лишает хозяев дома, да и само жилище, защиты.
- Подушки, постель и матрасы. Эти вещи долго хранят энергетику своих владельцев.
- Зеркала являются носителем человеческой энергетики.
- Посуда — это семейные вещи, которые также накапливают энергию дома.
Ранее мы писали, как обращаться с вещами усопшего человека. Все решают 40 дней.
Также "Телеграф" рассказывал, какие вещи не стоит класть на обеденный стол. Неся защитную энергетику они, наоборот, — притянут неприятности.