Скажите "нет" даже родным: какие вещи нельзя отдавать по приметам

За это обязательно должна взиматься плата

Многие люди решаются на расставание с вещами, которыми давно не пользуются. Это эффективный способ избавиться от лишнего хлама, однако следует помнить, что такая привычка несет в себе риск, прежде всего для того, кто освобождается от своих вещей.

Каждый предмет обладает своей уникальной энергетикой, тесно связанной с его владельцем. Существует множество древних суеверий, связанных с передачей вещей. Наши предки считали, что вместе с личным предметом его обладатель может передать свою судьбу или счастье.

Что нельзя отдавать из дома безвозмездно

Вещи, которые когда-либо касались ваших волос или головы.

Веник. Переданный веник лишает хозяев дома, да и само жилище, защиты.

Подушки, постель и матрасы. Эти вещи долго хранят энергетику своих владельцев.

Зеркала являются носителем человеческой энергетики.

Посуда — это семейные вещи, которые также накапливают энергию дома.

Ранее мы писали, как обращаться с вещами усопшего человека. Все решают 40 дней.

Также "Телеграф" рассказывал, какие вещи не стоит класть на обеденный стол. Неся защитную энергетику они, наоборот, — притянут неприятности.