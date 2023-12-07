Магніти для бід: які предмети в жодному разі не можна класти на стіл

Обідній стіл у наших предків вважався порталом між живим та потойбічним світом

У давнину обідній стіл був священним об’єктом. Тут родичі збиралися після трудового дня, обмінювалися враженнями, планами, мріями. Також існував перелік речей, які було суворо заборонено класти на стіл.

Пращури стверджували: якщо щось із цього переліку опиниться на столі, готуйся до бід. Про це пише vazhnoznat.

Що не можна класти на обідній стіл

Ключі

Раніше, коли член сім’ї залишав цей світ, його тіло укладали на обідній стіл, щоби близькі могли попрощатися з ним. Цей стіл вважався порталом між двома світами. Тому ключі, які символізують захист оселі, втрачають свою захисну функцію та можуть залучити до дому нещастя.

Гроші

Казали за старих часів, що якщо гроші затримаються на столі, на сім’ю чекає бідність. Це можуть бути як банкноти, так і монети.

Шапка

Шапка, залишена на обідньому столі, не лише позбавляє власника захисту, а й навпаки — притягує до нього поганий настрій, негативні думки і, можливо, навіть головний біль.

Порожні пляшки

Спустілі пляшки, за повір’ями, здатні "всмоктувати" в себе все позитивне. Хоча вони не впливають на долю всієї родини, вони можуть забрати у кількох людей успіх, удачу та здоров'я.

Фото: freepik

Сухі квіти

Хоча композиція із сухих квітів може мати красивий вигляд, на обідньому столі вони є мертвими рослинами, які притягують до оселі негативну енергію.

Раніше ми писали, до чого впала ікона. Цей церковний оберіг є цінним християнам.