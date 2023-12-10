Що робити з речами покійного і чи можна їх носити

Усе вирішують 40 днів

Втрата близької людини – це подія, яка рано чи пізно стосується кожного з нас. Після прощання на похороні постає питання про подальшу долю речей покійного. Адже вони мали своє значення у його житті. Про те, чи потрібно завішувати дзеркала в домі з небіжчиком, ми писали раніше.

Це питання турбує багатьох, оскільки є забобони у тому, що якщо носити одяг покійного, це може принести нещастя через негативні передвіщення.

Родичі можуть вільно розпоряджатися одягом та взуттям померлого на власний розсуд. Однак краще утриматися від ухвалення серйозних рішень щодо спадщини покійного протягом 40 днів, оскільки в цей період вирішуються питання посмертної долі покійного.

Що робити з речами покійного

Близькі родичі можуть без страху носити одяг покійного, попередньо виправши і погладивши його. Якщо немає бажання використовувати ці речі, їх можна передати до храму чи притулку для безхатьків. Якщо речі непридатні для подальшого використання, їх можна або утилізувати, або знищити шляхом спалення.

Раніше ми розповідали, якими іменами не варто називати хлопчиків, щоб вони не стали алкоголіками. Цим чоловікам потрібно бути акуратнішими зі спиртним.