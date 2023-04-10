Як ваша доля залежить від години народження: о котрій на світ з’являються справжні щасливці

Виявляється, що це числа, які впливають на все наше життя

На формування характеру та долі людині частково впливають не тільки її ім’я та дата народження. Ми вже розказували, що означають різні числа місяця, а тепер хочемо поділитися значенням години появи на світ. Від цього, впевнені езотерики, теж залежить немало.

О котрій на світ з’являються справжні щасливці, розповідає golapravda. Пропонуємо і вам дізнатися, що підготували для вас зірки.

00:00 – 02:00

Ті, хто народився в цей час, підпадають під вплив Меркурія. Вони дуже допитливі та вміють з легкістю вирішувати складні задачі. А ще їм легко заводити нові знайомства: вони завжди тягнуться до людей, а люди — до них. Це дуже відкриті та щирі люди, з якими завжди комфортно. Одна є у них і свої мінуси: їхня цікавість буває надмірною, а бажання поговорити іноді зовсім недоречне.

02:00 – 4:00

На цих людей впливає Венера, яка наділяє їх любов’ю до роботи на всього нового. Такі люди виростають надзвичайно працьовитими і зазвичай вирізняються своїми талантами та вміннями. Їм легко все дається, але досягненню справжнього успіху зазвичай перешкоджають такі риси, як підвищене почуття власності, небажання уступати іншим і неабияка любов до витрат.

4:00 – 6:00

У ці години владу перебирає на себе Марс. Він наділяє людей, народжених з 4-ї до 6-ї ранку, вольовим характером та здатністю домагатися бажаного. Це дуже активні та цілеспрямовані особистості, які не зупиняться ні перед чим. Зазвичай у них карколомна кар’єра та бурхливе особисте життя. На перешкоді їм можуть стати хіба що впертість і… чесність. Саме через останній пункт вони часто потрапляють у немилість.

6:00 – 8:00

Ці люди перебувають під владою Нептуна. Вони дуже талановиті й перш за все думають про духовне, а не матеріальне. У житті здатні досягати неймовірного успіху. Однак це можливо тільки якщо їм вдасться перебороти жалість до себе та не поступатися власним страхам. Також для них надзвичайно важливо якомога раніше навчитися відокремлювати важливе від поверхневого. Ще одна негативна риса народжених у цей період — ілюзії, якими вони намагаються жити, доки в їхньому житті не станеться переламний момент.

08:00 – 10:00

У цей період панує Уран. Він дарує бажання допомагати іншим, тому ці люди зазвичай дуже добрі та співчутливі. І ці риси характеру можуть зіграти з ними злий жарт: оточення завжди прагнутиме використати їх заради досягнення власних цілей. Покликання людей, народжених між 8 та 10 годиною ранку — лікувати тіла і душі.

10:00 – 12:00

Чудові політики та громадські діячі, які легко приковують до себе увагу та вміють зацікавити інших. Цих людей зірки нагородили сильним владним характером та неабиякими амбіціями, які їм частіше всього вдається реалізувати. Вони проживають прекрасне життя, завойовуючи репутацію та авторитет. Однак пам’ятайте, що люди Сатурна не терплять зради й надзвичайно мстиві.

12.00 – 14.00

Народжені у час Юпітера — справжні авантюристи. Вони все життя прагнуть нових відчуттів і не можуть всидіти на місці. Шукаючи себе, вони знаходять на свою голову немало бід, проте легко з ними розбираються і впевнено рухаються далі. Наділені багатьма талантами, вони стараються зрозуміти, що їм подобається найбільше. Деяким щасливцям вдається стати відомими та успішними ще з ранніх років, інші ж розкриваються лише з роками.

14:00 – 16:00

У цей час на небі домінує Плутон. Люди, народжені у цей період, вирізняються непідробним оптимізмом. На всі негаразди у житті вони дивляться з лагідною усмішкою і готові боротися за своє щастя. З іншого боку ці власники легкої вдачі бувають дуже непослідовними, що накликає на них нові й нові негаразди та конфлікти з оточеннями, бо сказати вони можуть одне, а зробити — зовсім інше.

16:00 – 18:00

Цей період знову потрапляє під вплив Венери. Проте ввечері ця планета більш "лояльна" до землян: люди, які народилися у цей час, вважаються надзвичайно чуйними й стриманими. Вони ніколи неп скажуть зайвого і вміють згладжувати конфлікти. Це справжні ідеалісти, які йдуть до мети поступово і дуже продумано. У житті понад усе цінують кохання та справжні щирі почуття.

18:00 – 20:00

Під впливом Меркурія народжуються стійкі бійці, які йдуть до своїх цілей по головах інших людей. Вони виділяються своєю здатністю радіти життю і брати від нього УСЕ. На жаль, ці люди не знають міри і часто помиляються, а натрапляючи на собі подібних, можуть сильно обпектися.

20:00 – 22:00

У цей період народжуються люди, які перебувають під впливом Сонця. Це сміливі, рішучі, чесні та незламні особистості, яким важливо досягнути поставлених цілей. Щоправда, часто вони це роблять, приплітаючи до вирішення власних проблем інших людей. У більшості, до речі, складається прекрасна кар’єра.

22:00 – 24:00

Люди Місяця – природжені філософи. Вони годинами можуть роздумувати над сенсом буття, нічого не роблячи. Понад усе для них важлива гармонія у житті. До інших зазвичай ставляться дуже прохолодно, тому їм важко заводити нові знайомства і тим більше закохуватися. Старанно працюючи, люди Місяця можуть досягнути таких висот, про які інші навіть не мріють.

Раніше ми розповідали, що можуть розказати про людину ініціали її імені, прізвища і по батькові. Від цих трьох літер залежить дуже багато.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, часу та дати народження, людина сама будує свою долю