Как ваша судьба зависит от момента рождения: во сколько на свет появляются настоящие счастливцы

Оказывается, что это числа, которые влияют на всю нашу жизнь

На формирование характера и судьбы человеку отчасти влияют не только его имя и дата рождения. Мы уже рассказывали, что означают разные числа месяца, а теперь хотим поделиться значением времени появления на свет человека. От этого, уверены эзотерики, тоже зависит немало.

Во сколько на свет появляются настоящие счастливцы, рассказывает golapravda. Предлагаем и вам узнать, что подготовили для вас звезды.

00:00 – 02:00

Те, кто родился в это время, подпадают под влияние Меркурия. Они очень любознательны и умеют с легкостью решать сложные задачи. А еще им легко заводить новые знакомства: они всегда тянутся к людям, а люди — к ним. Это очень открытые и искренние люди, с которыми всегда комфортно. Одна есть у них и свои минусы: их любопытство бывает чрезмерным, а желание поговорить иногда совсем неуместно.

02:00 – 4:00

На этих людей влияет Венера, наделяющая их любовью к работе на всего нового. Такие люди вырастают очень трудолюбивыми и обычно отличаются своими талантами и умениями. Им легко все дается, но достижению подлинного успеха обычно препятствуют такие черты, как повышенное чувство собственности, нежелание уступать другим и незаурядная любовь к затратам.

4:00 – 6:00

В эти часы власть берет на себя Марс. Он наделяет людей, рожденных с 4 до 6 утра, волевым характером и способностью добиваться желаемого. Это очень активные и целеустремленные личности, которые не остановятся ни перед чем. Обычно у них сногсшибательная карьера и бурная личная жизнь. На пути им могут стать разве что упрямство и… честность. Именно из-за последнего пункта они часто попадают в немилость.

6:00 – 8:00

Эти люди находятся под властью Нептуна. Они очень талантливы и прежде всего думают о духовном, а не материальном. В жизни способны достигать невероятного успеха. Однако это возможно только если им удастся перебороть жалость к себе и не уступать собственным страхам. Также для них чрезвычайно важно как можно раньше научиться отделять важное от поверхностного. Еще одна негативная черта рожденных в этот период — иллюзии, которыми они пытаются жить, пока в их жизни не произойдет переломный момент.

08:00 – 10:00

В этот период господствует Уран. Он дарит желание помогать другим, поэтому эти люди обычно очень добрые и сострадательные. И эти черты характера могут сыграть с ними злую шутку: окружение всегда будет стремиться использовать их ради достижения собственных целей. Призвание людей, рожденных между 8 и 10 часами утра — лечить тела и души.

10:00 – 12:00

Замечательные политики и общественные деятели, которые легко приковывают к себе внимание и умеют заинтересовать других. Этих людей звезды наградили сильным властным характером и незаурядными амбициями, которые им чаще всего удается реализовать. Они проживают прекрасную жизнь, завоевывая репутацию и авторитет. Однако помните, что люди Сатурна не терпят измены и чрезвычайно мстительны.

12.00 – 14.00

Рожденные в период Юпитера — настоящие авантюристы. Они всю жизнь стремятся к новым ощущениям и не могут усидеть на месте. Ища себя, они находят на свою голову немало бед, однако легко с ними разбираются и уверенно двигаются дальше. Наделенные многими талантами, они стараются понять, что им нравится больше всего. Некоторым счастливцам удается стать известными и успешными еще с ранних лет, другие же раскрываются только с годами.

14:00 – 16:00

В это время на небе доминирует Плутон. Люди, рожденные в этот период, отличаются неподдельным оптимизмом. На все невзгоды в жизни они смотрят с ласковой улыбкой и готовы бороться за свое счастье. С другой стороны эти обладатели легкого нрава бывают очень непоследовательными, что навлекает на них новые и новые проблемы и конфликты с окружающими, потому что сказать они могут одно, а сделать — совсем другое.

16:00 – 18:00

Этот период снова попадает под влияние Венеры. Однако вечером эта планета более "лояльна" к землянам: родившиеся в это время люди считаются чрезвычайно чуткими и сдержанными. Они никогда нэп скажут лишнего и умеют сглаживать конфликты. Это настоящие идеалисты, идущие к цели постепенно и очень продуманно. В жизни больше всего ценят любовь и настоящие искренние чувства.

18:00 – 20:00

Под влиянием Меркурия рождаются стойкие бойцы, которые идут к своим целям по головам других людей. Они выделяются своей способностью радоваться жизни и брать от нее ВСЕ. К сожалению, эти люди не знают меры и часто ошибаются, а наталкиваясь на себе подобных, могут сильно обжечься.

20:00 – 22:00

В этот период рождаются люди, которые находятся под влиянием Солнца. Это смелые, решительные, честные и несокрушимые личности, которым важно достичь поставленных целей. Правда, часто они это делают, приплетая к решению собственных проблем других людей. У большинства, кстати, складывается прекрасная карьера.

22:00 – 24:00

Люди Луны — прирожденные философы. Они часами могут размышлять над смыслом бытия, ничего не делая. Больше всего для них важна гармония в жизни. К другим обычно относятся очень прохладно, поэтому им трудно заводить новые знакомства и тем более влюбляться. Усердно работая, люди Луны могут достичь таких высот, о которых другие даже не мечтают.

Раньше мы рассказывали, что могут рассказать о человеке инициалы его имени, фамилии и отчества. От этих трех букв зависит очень многое.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, времени суток и даты рождения, человек сам строит свою судьбу