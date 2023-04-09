П’ять жіночих імен-оберегів: їм не страшні ніякі біди

Власниці кожного з цих імен — справжні щасливиці

Астрологи переконані, що на долю людини впливає не тільки її знак Зодіаку, а й ім’я, дане при народженні. Це свого роду магічний оберіг, який наділяє людину тими чи іншими якостями. Причому, як хорошими, так і поганими. Наприклад, три жіночі імені пророкують своїм власницям неймовірний успіх у житті: ці жінки завжди досягатимуть бажаного, яким би тяжким не був їхній шлях до перемоги.

А є імена, які стають для людини своєрідним щитом від бід і негараздів: жінки, яких називають одним із цих п’яти імен, захищені від зла та набагато рідше змушені "пливти проти течії". Що це за імена, розповідає lime.energy.

#1. Неймовірна Олександра

Надійна — так можна описати цю жінку. Вона завжди йде по заздалегідь наміченому шляху і не збирається робити ні кроку вбік. Олександра завжди готова допомогти комусь, адже їй самій допомагають янголи. Протягом усього життя вона перебуває під надійним захистом, тому зазвичай їй вдається уникати непоправних помилок, які часто роблять інші. Значно посилюється ефект від цього імені-оберегу, якщо батько цієї дівчини — її тезка.

#2. Неповторна Вікторія

Це ім’я означає "перемога", тому неважко здогадатися, що життя цих жінок складається якнайкраще — вони практично ніколи не програють і здатні досягати неможливого. Власниці такого імені — цілеспрямовані та вмотивовані особистості. Зазвичай вони досягають неймовірного успіху у житті, завойовуючи любов та повагу оточення. У стосунках вона не набагато поступливіша, тому найкращим варіантом для Вікторії буде сильний чоловік, який відповідатиме її темпераменту.

#3. Прекрасна Ірина

Жінки з цим іменем — ті іще любительки ризику. У них немає страху перед речами, які іншим здаються моторошними та занадто небезпечними. А все — завдяки імені-оберегу, який захищає Ірину від лиха. Власниці такого імені мають неймовірну силу волі та самовладання, тому вони здатні досягати все нових і нових вершин, легко підкорюючи нові висоти. Зазвичай Ірина — дуже добра людина, яка готова ризикнути заради допомоги ближнім, а часом навіть і незнайомцям.

#4. Неперевершена Олена

У перекладі це ім’я значить "світла". І насправді майже завжди так і є: Олена — дуже добра та чуйна людина, готова віддати останню копійку тому, хто цього потребує. Вона не шкодуватиме ні грошей, ні часу, ні власних сил на те, аби допомогти іншим. Якщо ця дівчина і потрапляє у неприємні ситуації, то завдяки своєму потужному імені-талісману їй вдається виходити з них без будь-яких втрат. Власниці такого імені зазвичай займають високі посади, а ще вони прекрасні дружини та матері.

#5. Незрівнянна Тетяна

Ці прекрасні жінки дуже сміливі та впевнені у собі. І це зрозуміло, адже маючи таке потужне ім’я-оберіг, вони можуть дозволити собі ризикувати. А ризик вони ще й як люблять! Тетяни вміють жити на повну і брати від цього світу усе, чого тільки забажають. У них не виникає проблем ні з кар’єрою, ні з особистим життям, ні з фінансами — всюди панує благодать. Також можна відзначити, що з Тетян виходять прекрасні матері, які можуть дати своїй дитині абсолютно все.

Раніше ми розповідали про 4 найчарівніші жіночі імені: їхні власниці западають в душу на все життя. От тільки ці жінки можуть бути як прекрасними принцесами, так і справжніми лиходійками.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю