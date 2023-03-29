Найкращі дружини носять одне з цих імен: для яких жінок сім’я — на першому місці

П'ять жіночих імен, власниці яких — ідеальні дружини з усіх боків

Наше ім’я впливає на нашу долю та характер і наділяє нас певними рисами. Власниць одних імен вважають справжніми лицемірками, яким не варто довіряти і відкривати свою душу, тоді як інші — янголи во плоті, які притягують чоловіків наче магніт.

Раніше ми розповідали про імена, які носять найкращі чоловіки. Тепер же настав час розповісти і про найкращих дружин: жінки з цими іменами вважаються саме такими, інформує apostrophe. У цьому переліку — всього 5 імен, але власниці кожного з них завжди готові відкласти усі свої справи заради щастя й добробуту власної сім’ї.

Жанна

Справжня викрадачка сердець, яка може похизуватися довжелезним списком власних перемог на любовному фронті. Однак — це лише до того моменту поки вона не зустріне того самого — єдиного і неповторного. За своїм коханим Жанна піде і в вогонь, і в воду. Саме йому вона приділятиме кожну свою вільну хвилину, роблячи все, аби тільки її чоловік був задоволений.

Євгенія

Жінки з таким іменем дуже милі та ніжні. У стосунках вони завжди віддаються партнеру на всі сто: якщо Євгенія вас покохала, можете бути впевнені, що ви потрапили в казку. Чоловік у її очах — справжнє божество, яке зійшло на грішну землю заради неї, тож вона старатиметься справити на нього враження усіма можливими способами.

Владислава

Щойно ця дівчина зустріне своє кохання, інших вона вже просто не помічатиме. Хай там що, а Влада вміє проявляти свою зацікавленість: її обранець буде танути у ніжності та романтиці. Жінки з таким іменем дуже прості та відкриті, а ще вони надзвичайно щедрі, в тому числі й на похвалу, що не може лишатися не оціненим по достоїнству. Владислава — ідеальна дружина, на яку завжди можна покластися.

Інга

Це дуже відверті та чесні жінки, вони ні за що не підуть на зраду навіть у власних думках. Нічого важливішого за сім’ю для них немає, а на першому місці завжди стоїть чоловік. Їхнім обранцям дуже пощастило, адже Інга — чудова господиня, яка знає 1000 й один рецепт його улюбленого супу та вміє за секунду перетворювати його улюблену брудну сорочку на свіжу й пахучу. Ця жінка завжди зайнята побутовими справами та людьми, яких вона любить.

Олена

Найвірніші дружини — іншу таку жінку годі й шукати. Попри те, що Олени вважаються авантюристками, знайшовши свою половинку, вони заспокоюються і з головою поринають у сімейні справи. Це дуже вірні та віддані жінки, які зроблять все заради свого чоловіка. У них завжди можна бути впевненими на всі 100% — вона ніколи не підведе і тим більше не зрадить.

Раніше ми розповідали про 5 важких жіночих імен, власниці яких змушені постійно пливти проти течії. Дівчата з такими іменами зазвичай довго облаштовують своє життя і ніяк не можуть досягнути того рівня гармонії, якого прагнуть понад усе.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю.