Пять женских имен-оберегов: им не страшны никакие беды

Обладательницы каждого из этих имен – настоящие счастливицы

Астрологи убеждены, что на судьбу человека влияет не только его знак Зодиака, но и имя, данное при рождении. Это своего рода магический оберег, наделяющий человека теми или иными качествами. Причем как хорошими, так и плохими. Например, три женских имени предсказывают своим обладательницам невероятный успех в жизни: эти женщины всегда будут достигать желаемого, каким бы трудным ни был их путь к победе.

А есть имена, которые становятся для человека своеобразным щитом от бед и невзгод: женщины, которых называют одним из этих пяти имен, защищены от зла и гораздо реже вынуждены "плыть против течения". Что это за имена, рассказывает lime.energy.

#1. Невероятная Александра

Надежная — так можно описать эту женщину. Она всегда идет по заранее намеченному пути и не собирается делать ни шага в сторону. Александра всегда готова помочь кому-то, ведь ей самой помогают ангелы. На протяжении всей жизни она находится под надежной защитой, поэтому обычно ей удается избегать непоправимых ошибок, которые часто совершают другие. Значительно усиливается эффект от этого имени-оберега, если отец этой девушки — ее тезка.

#2. Неповторимая Виктория

Это имя означает "победа", поэтому нетрудно догадаться, что жизнь этих женщин складывается наилучшим образом — они практически никогда не проигрывают и способны достигать невозможного. Обладательницы такого имени — целеустремленные и мотивированные личности. Обычно они достигают невероятного успеха в жизни, завоевывая любовь и уважение окружающих. В отношениях она не намного уступчивее, поэтому лучшим вариантом для Виктории будет сильный мужчина, который будет соответствовать ее темпераменту.

#3. Прекрасная Ирина

Женщины с этим именем — те еще любительницы риска. У них нет страха перед вещами, которые другим кажутся жуткими и слишком опасными. А все — благодаря имени-оберегу, который защищает Ирину от беды. Обладательницы такого имени имеют невероятную силу воли и самообладание, поэтому они способны достигать все новых и новых вершин, легко покоряя новые высоты. Обычно Ирина — очень добрый человек, который готов рискнуть ради помощи ближним, а порой даже и незнакомцам.

#4. Непревзойденная Елена

В переводе это имя означает "светлая". И на самом деле почти всегда так и есть: Елена — очень добрый и отзывчивый человек, готовый отдать последнюю копейку тому, кто в этом нуждается. Она не будет жалеть ни денег, ни времени, ни собственных сил на то, чтобы помочь другим. Если эта девушка и попадает в неприятные ситуации, то благодаря своему мощному имени-талисману ей удается выходить из них без каких-либо потерь. Обладательницы такого имени обычно занимают высокие должности, а еще они прекрасные жены и матери.

#5. Несравненная Татьяна

Эти прекрасные женщины очень смелые и уверенные в себе. И это понятно, ведь имея такое мощное имя-оберег, они могут позволить себе рисковать. А риск они еще как любят! Татьяны умеют жить на полную и брать от этого мира все, чего только пожелают. У них не возникает проблем ни с карьерой, ни с личной жизнью, ни с финансами — везде царит благодать. Также можно отметить, что из Татьян получаются прекрасные матери, которые могут дать своему ребенку абсолютно все.

Раньше мы рассказывали о 4 самых очаровательных женских именах: их владелицы западают в душу на всю жизнь. Вот только эти женщины могут оказаться как прекрасными принцессами, так и настоящими злодейками.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу