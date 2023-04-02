Які імена носять найгірші начальники: з ними краще не сперечатися

Власники цих імен — просто нестерпні особи

Від імені людини частково залежить її характер та основні життєві установки, якими вона керується протягом життя. Ми вже розповідали, як "розгадати" чоловіка за першою літерою його імені, а тепер розкажемо, які імена мають ті, кому протипоказано надавати владу — такі начальники "доведуть" будь-якого підлеглого.

Нестерпними керівниками зазвичай стають чоловіки, наречені одним із 5 по-своєму особливих імен. Про кого саме ідеться, розповідає apostrophe.

Тарас

Власники цього імені — безкомпромісні особи. Вони дуже владні та жорстокі. Це ім’я означає "неспокійний", "бунтар" і це яскраво проявляється у поведінці Тараса. Ці чоловіки схильні перевіряти підлеглих на твердість характеру й люблять перевіряти їхню стійкість, постійно порушуючи особисті кордони й граючи на їхніх нервах. У колективі, яким керує такий чоловік, зазвичай дуже нездорова атмосфера.

Марк

З латині це ім’я перекладається як "молоток" і це — чи не найкраща характеристика таких чоловіків. Гострий розум та сильна натура роблять з них тиранів, яких всі бояться. Крім того, Марки досить егоїстичні та самозакохані: скажете їм в обличчя правду і це буде ваш останній день на цій роботі, адже критику вони переносять дуже тяжко. Такі начальники люблять накидати завдань на вихідні і просити (точніше, фактично наказувати) затримуватись у позаробочий час.

Герман

Це ім’я загалом вважають хоч і гарним, але "злим". Його власник дратівливий, хитрий і дуже запальний. Отримавши владу, він буде "відігруватися" на людях, які абсолютно нічого поганого йому не зробили. А причина банальна — влада його п’янить. А ще Герман просто любить постійно демонструвати свою перевагу над іншими. Працювати під керівництвом такої людини надзвичайно складно — потрібно бути кам’яною стіною без жодних почуттів, аби він не міг їх задіти.

Владлен

Чоловіки з цим іменем дуже люблять роботу, проте вони від народження неординарні особистості: капризні та імпульсивні, довго "відходять", коли їх хтось образить. Мати такого начальника — те іще "задоволення", адже він просто одержимий владою. Під його керівництвом підлеглим доводиться постійно стикатися з неприємними ситуаціями, виплутатися з яких часом дуже непросто. До речі, здогадатися, що у нього на думці, дуже непросто — він зазвичай не показує справжніх емоцій, тому очікувати на ніж в спину доводиться майже постійно.

Борис

Важкий характер — найточніший опис Бориса-начальника. Зазвичай він не може похизуватися ані стриманістю, ані жалістю до підлеглих. Ці чоловіки все життя прагнуть влади, тож, отримавши її, ніяк не можуть нею насититися. При цьому власник цього імені вважає себе головним експертом у всіх питаннях і найкращим з усіх можливих авторитетів — він часто намагається повчати, доводячи цим самим своїх працівників майже до істерик.

Раніше ми розповідали про чоловіків із вибуховим характером. Ця п’ятірка часто непередбачувано реагує на складні ситуації, чим може налякати своїх близьких.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю