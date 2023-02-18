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Таких зовсім небагато: імена жінок, які притягують успіх та багатство

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Справжні щасливиці
Справжні щасливиці. Фото Freepik

Дев'ять жіночих імен, які передвіщають власницям успіх у житті

Кожне ім’я наділяє свого власника певним набором особистих якостей та особливих рис у характері. Вважається, що за іменем про людину можна дізнатися багато цікаво ще до того, як познайомишся з нею особисто. Наприклад, власниць деяких жіночих імен вважають найбільшими заздрісницями серед усіх і рекомендують не розповідати їм нічого зайвого.

Однак є й імена з хорошою енергетикою — їхні власниці націлені на досягнення успіху та процвітання у житті і не стануть витрачати час на заздрощі чи іншу дурню. Хто ці розумнички, яких все життя супроводжують гроші та визнання, розповідає apostrophe.

Тетяна

Тетяна – розумна і працьовита, а це — запорука успіху. Крім того, у цих дівчат сильна воля, за допомогою якої вони можуть постійно підкорювати нові вершини. Вони настільки везучі, що гроші часто самі падають їм у руки — у вигляді виграшу або спадщини.

Поліна

Ця жінка активна і наділена лідерськими якостями, вона готова багато працювати, прокладаючи собі усе нові й нові шляхи до кращого життя. Завдяки цьому Поліна притягує до себе як гроші, так і успіх.

Олена

Ці дівчата дуже розумні та впевнені у собі. Не забувають вони і про необхідність щось робити, аби досягнути успіху. Більш того, Олени вміють не тільки заробити гроші, а й правильно їх вкласти, отримуючи у підсумку шалену вигоду. Власниці цього імені часто обіймають керівні посади.

Ірина

Ці жінки точно вміють розпоряджатися грошима. Вони працелюбні і цілеспрямовані, що позитивно позначається на їх здатності досягати бажаного результату. Завдяки своїм прагненням до кращого життя Ірини практично ніколи не лишаються без грошей і можуть собі багато що дозволити.

Світлана

У власниць цього імені сильна енергетика та характер. Вони ставлять цілі й неухильно дотримуються плану, отримуючи у підсумку бажане і навіть трохи більше.

Ольга

Гроші так і липнуть до Ольги, адже вона має особливий дар. Попри те, що ці жінки завжди заглядають на інших, вони готові працювати — багато і в повну силу, якщо це потрібно. За це їх і люблять гроші.

Олександра

Сильні та незалежні Олександри нікому не дозволять керувати своїм життям. Вони йдуть до власних цілей крізь проблеми і труднощі, але ніколи не зупиняються на половині шляху й завжди добиваються свого. Часом буває складно, а тоді з-за хмар раптово з’являється сонечко і в їхньому житті все налагоджується.

Катерина

У цих дівчат дуже легка вдача, що допомагає сходитися з абсолютно різними людьми. Катерина приваблює і чоловіків, і гроші. Її чарівність та впевненість у собі забезпечує успіх на всіх фронтах. Можна тільки позаздрити таким неприродним здібностям…

Оксана

Власниці цього імені мають сильний характер та аналітичний склад розуму. Вони часто опиняються у центрі уваги та отримують щедрі подарунки. Що б там не було, Оксана з оптимізмом дивиться на життя і за це отримує сповна.

Раніше ми розповідали, як визначити сумісність пари за іменами. Виявляється, числа, у які складаються наші імена, можуть багато розповісти не тільки про наш характер, а й про стосунки з іншими людьми.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю

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