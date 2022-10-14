Убив підозрюваного у вбивстві дружини та дочки: молодий хлопець позбавив життя 62-річного чоловіка

За свої діяння молодий чоловік відсидить сім з половиною років

У місті Луцьку, де нещодавно закінчився розгляд справи місцевого терориста, який змусив Зеленського прорекламувати фільм, сталася нова надзвичайна подія: молодий хлопець убив літнього чоловіка, що перебував з ним в одній камері СІЗО через підозру у вбивстві дружини та доньки.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Зазначається, що 9 серпня між двома чоловіками, які перебували в СІЗО в одній камері, виник конфлікт, в ході якого молодик завдав потерпілому травми, які спричинили смерть.

Померлий був під вартою, адже його підозрювали у вбивстві дружини та доньки, яке сталося 20 липня 2021 року у Луцьку.

Що стало причиною вбивства, навряд чи вже стане відомим, але наступні сім років і шість місяців визнаний винним у скоєнні цього злочину молодик проведе за ґратами.

Нагадаємо, що на початку жовтня у Луцьку на ринку вбили чоловіка.