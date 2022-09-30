У скандальному "реабілітаційному центрі" Луцька знайшли труп пацієнта: стало відомо про вбивство

Заклад вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців

У скандальновідомому реабілітаційному центрі "Ренесанс", який знаходиться на одній з вулиць міста Луцьк, кількома днями раніше трагічно помер пацієнт. Поліція розпочала слідство в рамках кримінального провадження, адже за попередньою версією чоловіка вбили.

Як у п'ятницю, 30 вересня, повідомило видання ВолиньPost, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, в одній з палат реабілітаційного центра персонал виявив труп чоловіка 1949 року народження.

Попередньо в результаті судово-медичної експертизи та низки слідчих заходів було встановлено, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого ймовірно через неприязні відносини із ним. Зловмисник вже отримав повідомлення про підозру у вбивстві.

Варто також додати, що так званий реабілітаційний центр "Ренесанс" вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронних органів. У поліції повідомляють, що саме в ньому під виглядом лікування тривалий час утримували як українців, так і іноземних громадян. За словами начальника міжрайонного оперативно-розшукового відділу Північного-регіонального управління ДПС України Євгенія Гуляєва, усі злочини, здійснені під прикриттям так званого реабілітаційного центру, пов’язані з торгівлею людьми. Під виглядом нібито лікування людей злочинне угруповання, незаконно їх там утримувала.

Для того, щоб звільнити громадян, який неправомірно утримували у луцькому "Ренесансі", копам довелося навіть вибивати вікна та двері у закладі.

Слідчі дії, пов'язані з цим дивним місцем, тривають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Львівській області чоловік сковорідкою забив до смерті свого знайомого. Трагічний випадок стався під час розпивання чоловіками спиртних напоїв, які, вочевидь і спровокували агресивного жителя Стрийщини до непоправних дій.