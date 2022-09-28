На Волині жінка отримала цілих 14 років за вбивство: що вона вчинила

Вбивця ще раніше мала судимість за вбивство

Жінку, яка жорстоко вбила свого знайомого у вересні 2021 року, засудили до 14 років позбавлення волі. Вбивця також повинна буде заплатити сестрі загиблого 200 тисяч гривень моральної компенсації.

Про це відомо з вироку Рожищенського районного суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Вирок ще не набрав законної сили і його можна оскаржити в апеляційному суді.

41-річна жінка зі своїм спільником скоїла вбивство ввечері 23 вересня 2021 року у місті Володимир. Зі своїм знайомим вона перебувала в гостях у 52-річного чоловіка, де вони разом вживали алкогольні напої. Між власником будинку та гостями виникла суперечка, бо 52-річний волинянин обізвав знайомого жінки нецензурними виразами. Тоді вона зі своїм спільником почали бити його руками, а потім і виламаної ніжкою стільця. Внаслідок усіх завданих травм чоловік загинув.

У суді жінка повідомила, що вбивство скоїла не вона, а ображений знайомий, і ніби він сам заборонив їй викликати швидку допомогу та поліцію. Однак, суд присяжних дійшов висновку, що жінка винна. До того ж, у 2005 році вона вже мала судимість за вбивство, за що відсиділа 9 років за гратами, а також багато разів здійснювала крадіжки. Мешканка Володимира була позбавлена батьківських прав щодо трьох дітей.

Суд визнав її винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство) та призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк 14 років 6 місяців. Крім моральної компенсації сестрі загиблого, ще 48,9 тис. грн з вбивці стягнуть за експертизи, проведені у ході слідства. Справа щодо її спільника розслідується окремо.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до довічного ув'язнення засудили жінку за потрійне вбивство у Львівській області.