Може попередити про небезпеку: народні прикмети про раптову гикавку

Щоб під час гикання нечиста сила не захопила людину, треба хреститися.

Раптова гикавка завжди асоціюється з тим, що людину хтось згадує, проте це не зовсім так. Це якийсь стереотип, такий же як те, що ніс свербить завжди до пияки. Як виявилося у раптової гикавки багато значень, і щобільше, в залежності від дня тижня вона може мати різне трактування.

Причиною гикавки може послужити переїдання, переохолодження, приймання алкогольних напоїв та багато іншого, проте іноді ми починаємо гикати раптово. Що говорять про це народні прикмети, пише belnovosti.

Народні прикмети про гикавку

Якщо людина раптово почала гикати, значить, що їй хтось сильно заздрить і бажає нещастя.

Легке ікання — хтось згадує з любов’ю, добре відгукується.

Також раніше гикавка віщувала хорошу погоду та високий урожай.

Гикавка вдень віщує приємну зустріч.

Якщо гикає дівчина після обіду, то незабаром здійсниться її заповітна мрія.

Гикавка по днях тижня:

У понеділок хтось згадує.

У вівторок представник протилежної статі тужить за вами.

У середу — готуйтеся до серйозної розмови або отримання важливої звістки.

У четвер – незабаром відбудеться довгоочікувана зустріч.

У п’ятницю – до сварок із коханою людиною.

У суботу – друга половинка сильно ревнуватиме і влаштовуватиме скандали.

У неділю – до радісних подій, щастя.

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