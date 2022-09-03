Розповідаємо про всі значення цієї популярної прикмети

У народі популярна прикмета, що якщо свербить долоня, то це говорить про прихід грошей, але також є й інші трактування.

Виявляється, що якщо засвербіла одна рука, то це говорить про швидкі позитивні зміни в житті, а якщо друга — прогноз на майбутнє не такий сприятливий. Про це пише meta.

До чого свербить права долоня

У цьому випадку свербіж пов’язаний зі швидким одержанням грошей з будь-якого джерела. Також ця прикмета обіцяє приємну зустріч, приїзд гостей чи доленосне рішення. Щоб "закріпити" прикмету, слід покласти в гаманець монету і всюди носити її з собою.

Проте є й інше трактування. Сверблячка правої долоні обіцяє майбутній конфлікт або навіть бійку. Пояснюється це тим, що у правій руці накопичується енергія, яку треба звільнити.

До чого свербить ліва долоня

Якщо засвербіла ліва долоня, майбутнє не обіцяє бути позитивним. Прикмета обіцяє розставання з близькою людиною, втрату грошей (крадіжка, невдала покупка, поломка чогось, несподівані витрати).

Як обійти негатив

Слід провести невеликий ритуал: потрібно потерти долоню по дну стільниці і сказати: "Гроші заберу і до столу їх приберу", потім іншою стороною руки потерти будь-яку червону тканину.

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