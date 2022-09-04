Вколотися — до кохання, загубити — до сварки: що кажуть прикмети про голку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найпопулярніші забобони збереглися до наших днів
Народні прикмети про швейні голки займають не останнє місце серед інших забобонів. Раніше ми писали, до чого знайти шпильку, а тепер розповідаємо про різні трактування прикмет щодо швейних голок.
Раніше без цього корисного інструменту не обходився жоден день у житті жінки, пише meta. Розповідаємо про хороші та погані прикмети, пов’язані зі швейною голкою.
Позитивні прикмети для голки:
- Вколотися голкою — незаміжня дівчина скоро зустріне свого нареченого. Заміжній жінці це обіцяє винагороду за працю.
- Втратити голку без нитки – зустріч зі старим другом чи радісна звістка.
- Голка впала на підлогу – чекайте на званих гостей.
Негативні прикмети про голку:
- Втратити голку з ниткою – сварка у сім’ї.
- Сісти на голку — зрадять чи розчарують у коханні.
- Наступити на швейну голку – прикмета до сварки із друзями.
- Розсипати голки – чекайте на дрібні неприємності.
- Під час шиття нитка плутається в голці — хтось пліткує про вас.
Раніше "Телеграф" пояснював, чи можна позичати шпильку іншим людям. Значення прикмет залежить від багатьох чинників, тому й забобонів, пов’язаних із цією річчю, безліч.