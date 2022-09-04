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Вколотися — до кохання, загубити — до сварки: що кажуть прикмети про голку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Що не можна робити зі швейною голкою Новина оновлена 04 вересня 2022, 13:38
Що не можна робити зі швейною голкою

Найпопулярніші забобони збереглися до наших днів

Народні прикмети про швейні голки займають не останнє місце серед інших забобонів. Раніше ми писали, до чого знайти шпильку, а тепер розповідаємо про різні трактування прикмет щодо швейних голок.

Раніше без цього корисного інструменту не обходився жоден день у житті жінки, пише meta. Розповідаємо про хороші та погані прикмети, пов’язані зі швейною голкою.

Позитивні прикмети для голки:

  • Вколотися голкою — незаміжня дівчина скоро зустріне свого нареченого. Заміжній жінці це обіцяє винагороду за працю.
  • Втратити голку без нитки – зустріч зі старим другом чи радісна звістка.
  • Голка впала на підлогу – чекайте на званих гостей.

Негативні прикмети про голку:

  • Втратити голку з ниткою – сварка у сім’ї.
  • Сісти на голку — зрадять чи розчарують у коханні.
  • Наступити на швейну голку – прикмета до сварки із друзями.
  • Розсипати голки – чекайте на дрібні неприємності.
  • Під час шиття нитка плутається в голці — хтось пліткує про вас.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи можна позичати шпильку іншим людям. Значення прикмет залежить від багатьох чинників, тому й забобонів, пов’язаних із цією річчю, безліч.

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#Прикмети #Голки #Народні прикмети