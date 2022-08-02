До чого свербить ніс залежно від дня тижня: перевірені часом прикмети
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Ніс, який свербить, може передбачити майбутнє.
"Свербить ніс — до гулянки" — цю прикмету напевно знають всі без винятку, проте це не єдине значення того, чому і до чого свербить ніс. Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, що в цей день погода буде помітною. Також раніше, ми ділилися прикметами та заборонами про волосся.
Як повідомляє meta, прийме і забобонів, пов’язаних з різними частинами людського тіла в народі дуже багато. І кожна з них може передбачити найближче майбутнє.
До чого свербить ніс: прикмети по днях тижня
- Понеділок – до проблем на роботі.
- Вівторок – до веселощів, гарної компанії та гостей.
- Середовище – до приємного сюрпризу.
- Четвер – до приємного та корисного знайомства.
- П’ятниця – до веселої вечірки.
- Субота – до фінансових втрат.
- Неділя – до сварки із близькими людьми.
До чого свербить ніс: прикмети, залежно від його частини
- Кінчик носа — до гарного веселого гуляння.
- Перенісся – до швидкого лиха: хвороб чи проблем у сім’ї.
- Ліве крило носа – до поганих новин.
- Праве крило – до радісної звістки.
- Під носом — до конфліктів на роботі та вдома у родинному колі.
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