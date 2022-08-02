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До чого свербить ніс залежно від дня тижня: перевірені часом прикмети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Прикмети про ніс Новина оновлена 02 серпня 2022, 12:09
Прикмети про ніс

Ніс, який свербить, може передбачити майбутнє.

"Свербить ніс — до гулянки" — цю прикмету напевно знають всі без винятку, проте це не єдине значення того, чому і до чого свербить ніс. Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, що в цей день погода буде помітною. Також раніше, ми ділилися прикметами та заборонами про волосся.

Як повідомляє meta, прийме і забобонів, пов’язаних з різними частинами людського тіла в народі дуже багато. І кожна з них може передбачити найближче майбутнє.

До чого свербить ніс: прикмети по днях тижня

  • Понеділок – до проблем на роботі.
  • Вівторок – до веселощів, гарної компанії та гостей.
  • Середовище – до приємного сюрпризу.
  • Четвер – до приємного та корисного знайомства.
  • П’ятниця – до веселої вечірки.
  • Субота – до фінансових втрат.
  • Неділя – до сварки із близькими людьми.

До чого свербить ніс: прикмети, залежно від його частини

  • Кінчик носа — до гарного веселого гуляння.
  • Перенісся – до швидкого лиха: хвороб чи проблем у сім’ї.
  • Ліве крило носа – до поганих новин.
  • Праве крило – до радісної звістки.
  • Під носом — до конфліктів на роботі та вдома у родинному колі.

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#Ніс #Прикмети #Народні прикмети